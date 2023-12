Eberbach. (sde) Aufgrund des Dauerregens und dem Anstieg der Trübungswerte wurde am 22. Dezember in Brombach und Rockenau die Chlorierung in Betrieb genommen. Außerdem wurde für Brombach ein Abkochgebot ausgesprochen.

Nachdem nun die geforderten Chlorkonzentrationen nachgewiesen wurden, kann das Abkochgebot aufgehoben werden. Die Chlorkonzentrationen werden durch die Städtischen Dienste regelmäßig kontrolliert. Weitere Rückfragen sind an die Städtischen Dienste Eberbach unter Telefon (0 62 71) 92 09 0 möglich.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.stadtwerke-eberbach.de

Update: Mittwoch, 27. Dezember 2023, 18.23 Uhr

Eberbach. (stve) Aufgrund des Dauerregens, der laut Wettervorhersage weiter anhalten soll, ist ein Anstieg der Trübungswerte und damit verbunden ein möglicher Keimeintrag in das Trinkwassernetz zu befürchten. Deshalb nehmen die Städtischen Dienste Eberbach vorsorglich in den Ortsteilen Brombach und ganz Rockenau die Chlorierung in Betrieb.

Aufgrund der hohen Trübungswerte in Brombach muss hier vorsorglich ein Abkochgebot ausgesprochen werden, bis dort die Chlorkonzentration wirksam gemessen werden kann.

Das Abkochgebot gilt derzeit ausschließlich für den Ortsteil Brombach.

Die Brombacher Einwohner werden um Verständnis und Beachtung gebeten. Die Städtischen Dienste setzen alles daran, das Abkochgebot schnellstmöglich wieder aufzuheben.

Bei Rückfragen kann man sich an die Städtische Dienste Eberbach unter Telefon 06271/92090 wenden.