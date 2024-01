Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Ohne Personal funktioniert kein Laden, auch nicht der AWO-Laden in der Steigestraße. Schließlich muss der von montags bis samstags zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet sein, um 300 bis 350 Bedürftigen aus Eberbach erschwingliche Lebensmittel zu präsentieren. Vor seiner morgendlichen Öffnung bilden sich lange Schlangen. Dann kommt es auf eine gute Organisation an. Und so braucht der derzeit noch getrennt vom AWO-Ortsverein geführte Laden viele aktive und motivierte Helfer.

Curd Walschburger sucht rüstige Rentner für allerlei Arbeiten im Laden, und zwar schnellstmöglich. Es ist keine körperlich anstrengende Arbeit, oft nur das Einsortieren und Räumen von Verkaufsartikeln. Walschburger war bislang Stellvertreter im Laden-Verein und ist nach dem Tod von Gründer Gustel Mechler vor kurzem zum Vorsitzenden gewählt worden.

Vor der täglichen Öffnung um 10 Uhr stehen die Kunden Schlange vor dem AWO-Laden in der Steigestraße 87. Foto: Rainer Hofmeyer

Überhaupt hat sich der AWO-Laden-Verein restrukturiert. Büsra Isik wurde neue Stellvertreterin, Jan-Peter Röderer übernahm den Posten des Kassierers. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen AWO-Laden und AWO-Ortsverein zusammengelegt werden.

Die jetzt gesuchten Rentner sollen sozial engagiert sein, stellt sich Walschburger vor. Der Einsatz wird stundenweise erfolgen, es gibt einen kleinen Stundenlohn. Gerne werden Unterstützer mit Führerschein genommen. Hauptamtliches Personal können die Betreiber des sozialen Ladens unabhängig von dieser Suche allemal auch brauchen.

Menschen im freiwilligen sozialen Jahr sind auch willkommen. Hin und wieder stellen sich Praktikanten vor. Wenn gelegentlich Straftäter für gerichtlich auferlegte Sozialstunden vorbeikommen, sind sie meist keine richtige Hilfe.

Bedauert wird, dass im Februar zwei Zuweisungen und im März eine personelle Zuteilung von Mitarbeitern durch das Job-Center auslaufen. Vor allem beim Job-Center in Heidelberg erhofft man sich weitere Unterstützung. Als Fürsprecher denkt die AWO hier insbesondere an Bürgermeister und Landrat.

Laden-Gründer Mechler hatte mit einem kleinen Team am 1. August 2012 den ursprünglich von der Caritas für Lebensmittel betriebenen Tafelladen in der Adolf-Knecht-Straße übernommen und 2016 mit dem "Kaufhaus kostenlos" erweitert. Im April 2020 zog der AWO-Laden in die Steigestraße um, ins ehemalige Geschäft von Lichdi.

Morgens um halb sieben beginnt der Tag für die Fahrer von zwei Transportern des AWO-Ladens; vier Mann stehen hier zur Verfügung. Im Umkreis von bis 50 Kilometer holen sie in Lebensmittelgeschäften Waren ab, die dort nicht mehr verkauft werden sollen, aber noch verzehrfähig sind. Über Eberbach, Neckargemünd, Waibstadt bis Schönau werden Supermärkte, Discounter und Bäckereien aufgesucht. Aldi, Lidl, Rewe, Norma spenden gerne.

Einkaufen können Bedürftige, die dies entsprechend nachweisen müssen. Rentenbescheide oder Unterlagen des Sozialamtes reichen zur Berechtigung aus. Nach fast durchgängig Eberbachern haben sich in letzter Zeit rund 30 Prozent ukrainische Kriegsflüchtlinge zugesellt. Kostenlos gibt es nichts. "Was nix kost‘ is nix wert", erläutert Curd Walschburger die Festlegung. Mit etwa einem Drittel des ursprünglichen Ladenpreises geht der jeweilige Einkauf über die AWO-Ladentheke.

Neben Lebensmitteln gibt es im AWO-Laden gelegentlich auch Haushaltsgegenstände und Kleidung. Die stammen aus Spenden, manchmal auch aus Haushaltsauflösungen. Es lohnt sich für die Berechtigten also, manchmal etwas hinter die Theke im berühmten Eberbacher AWO-Laden zu gucken. Ab und zu hängt auch ein Zettel am Schwarzen Brett. Hier bieten Eberbacher gute Sachen bei sich zu Hause zum Abholen an.