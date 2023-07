Eberbach. (by/rl/air) Kurz nach 14 Uhr kam es am heutigen Mittwoch erneut zu einem Stromausfall. Alle Stadtteile seien davon betroffen gewesen, heißt es auf Nachfrage bei den Stadtwerken Eberbach (SWE).

Grund für den Ausfall sei eine Fehlermeldung beim Netzbetreiber, die das System lahm gelegt habe. "Die einzelnen Stadtteile mussten händisch wieder an das System angeschlossen werden", sagte ein Sprecher der SWE. Dies hätte ungefähr 40 Minuten gedauert. "Jetzt sind aber alle wieder versorgt und wir arbeiten an der Fehlersuche".

Kurz nach 15 Uhr wurde über die Notfall-Apps Katwarn und Nina Entwarnung gegeben. Dem Portal störungsauskunft.de zufolge wurden auch Ausfälle in Schwanheim und Zwingenberg gemeldet.

Meldungen von Stromausfällen gab es am Mittwochnachmittag auch aus Schwanheim und Zwingenberg. Screenshot: störungsauskunft.de

Große Sorgen machten sich unter anderem die Mitarbeiter im Eiscafé Venezia. Das Eis wurde hinter den Türen der Reservetruhen verschlossen, in der Hoffnung, dass in den nächsten zwei Stunden der Strom wieder funktioniert. Ansonsten würde das Eis wegschmelzen.

Gleiche Sorge hatte man im Café Victoria. Bei diesen Außentemperaturen müssten die Torten nach maximal 40 bis 50 Minuten weggeschmissen werden. Zum Glück aber ging der Strom rechtzeitig wieder an.

Update: Mittwoch, 19. Juli 2023, 16.50 Uhr

Mehrstündiger Stromausfall in Teilen der Stadt

Eberbach. (by) Gegen 4.30 Uhr kam es am heutigen Montagmorgen in Teilen der Stadt zu einem mehrstündigen Stromausfall.

Betroffen waren laut Auskunft der Stadtwerke Eberbach Nord und Neckarwimmersbach. Mitarbeiter der Stadtwerke waren seit kurz nach Eingang der Meldung um 4.30 Uhr im Einsatz, um die Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.

Gegen 13 Uhr war die Versorgung wiederhergestellt. Der Grund für den Ausfall ist noch nicht bekannt: Die Ursachenforschung laufe allerdings noch.

Update: Montag, 17. Juli 2023, 13.50 Uhr