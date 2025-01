Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Der "Detschler" hat natürlich noch gefehlt, "des Bertschl" auch, und vor allem das "Schinnoos". Wer im Eberbacher Geschichtsblatt von 2022 Spaß an den Eberbacher "Schimpfwörtern und ähnlichen Begriffen in kurpfälzischer Mundart" gefunden hat, der findet im neusten Geschichtsblatt von 2024 die Ergänzung. 130 Wörter waren es in der vorvorherigen