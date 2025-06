Von Marcus Deschner

Eberbach. Rollende Schätzchen gab es am Samstag in Eberbach zu bewundern. Die 68. Internationale Deutsche ASC-Schnauferl-Rallye machte auf ihrer zweitägigen Tour durch Kraichgau und Odenwald um die Mittagszeit in der Stauferstadt Station. Auf dem Gelände der Firma Auto Ebert in der Hohenstaufenstraße wurden die äußerst gepflegten Oldtimer präsentiert