Adelsheim. (ahn) Um auf dem Land von A nach B zu kommen, ist man meistens auf das Auto angewiesen. Doch nicht jeder benötigt es so oft, dass sich die Anschaffung eines eigenen Pkw lohnt. Andere wiederum wollen das Auto aus Gründen des Umweltschutzes so selten wie möglich benutzen. Für diese gibt es nun in Adelsheim die Möglichkeit, ein E-Auto mit anderen zu teilen.

Dafür stellt die Firma Deer E-Carsharing aus Calw einen VW ID.3 zur Verfügung. Dieser steht auf dem Parkplatz oberhalb der Lindenkreuzung und kann ab sofort genutzt werden. Am Donnerstag wurde das E-Auto samt Ladestation im Beisein von Bürgermeister Wolfram Bernhardt sowie Birke Feistauer und Bettina Öffinger von Deer seiner Bestimmung übergeben.

Doch wie funktioniert das Ganze? Interessierte können sich über das Buchungsportal unter www.deer-carsharing.de/registrieren oder über die App "deer ecarsharing" registrieren. Nach der Verifizierung des Führerscheins kann man das Auto buchen. Eine detaillierte Anleitung findet sich unter www.deer-carsharing.de.

Abgerechnet wird unabhängig von den gefahrenen Kilometer nach Zeit: Im Stundentarif kostet die Nutzung des E-Autos 9,90 Euro, der Tagestarif beträgt 69,90 Euro. Und wer das Auto über das Wochenende (Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr) haben möchte, zahlt 109,90 Euro.

Das Auto wird über die App aufgeschlossen, wie Birke Feistauer und Bettina Öffinger demonstrieren. Meistens wird es der Fall sein, dass das Auto am Ladekabel hängt, das wiederum verriegelt in der Ladestation steckt. Im Handschuhfach findet man einen Schlüssel, mit dem man durch das Drücken der Taste mit dem offenen Schlosssymbol das Ladekabel entriegeln kann. Dieses ist dann in den Kofferraum zu legen. Und dann kann man schon losfahren.

Der VW ID.3 hat vollgeladen eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Bis das Auto wieder vollgeladen ist, dauert es rund zwei Stunden, erklären die zwei Expertinnen von Deer. Das Unternehmen hat inzwischen 600 Carsharing-Autos an über 400 Stationen in über 200 Kommunen im Einsatz. Jede Fahrt kann an einer dieser Stationen beginnen oder enden. Und das Netz wird immer weiter ausgebaut: Im Neckar-Odenwald-Kreis sind neben den bereits im Betrieb befindlichen Standorten Buchen, Walldürn und Höpfingen weitere in Rosenberg, Ravenstein, Seckach, Billigheim, Sulzbach und Haßmersheim aktuell in Umsetzung.

Aber auch zum Beispiel an den Frankfurter Flughafen oder den Stuttgarter Bahnhof können Einmalfahrten unternommen werden. Deer-Mitarbeiter sorgen dann dafür, dass an jedem Standort meist ein fahrbereites Auto steht.

Wenn man seine Fahrt beendet hat – sei es in Adelsheim oder an einem der 400 anderen Deer-Standorte –, muss man das Auto wieder ans Ladekabel hängen, "sonst wird die Buchung nicht beendet", erklären Birke Feistauer und Bettina Öffinger. Und außerdem soll ja der Pkw für den nächsten Nutzer vollgeladen sein. Um das Auto zu laden, muss man das Kabel entriegeln und am Auto anschließen. Danach muss man die Ladekarte, die sich ebenfalls im Handschuhfach befindet, an den Sensor der Ladesäule halten, bis eine Bestätigung kommt. Anschließend ist das Ladekabel an der Ladesäule anzuschließen. Nachdem die Ladekarte wieder in der Halterung im Handschuhfach ist, muss man noch das Auto über die App verriegeln und auf die Schaltfläche "Fahrt beenden" drücken.

Am Adelsheimer Standort wird zunächst ein E-Auto stehen, bei Bedarf wird noch ein zweites zur Verfügung gestellt. Und wer will, kann sein eigenes E-Auto an der Ladesäule aufladen. Der Strom aus dieser wird vom Deer-Schwesterunternehmen Schwarzwald Energy zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt verlieh seiner Freude über den Start des E-Carsharings Ausdruck, zumal man das Auto auch vonseiten der Verwaltung nutzen wolle. Einen ersten Eindruck verschaffte sich der Rathauschef bei einer abschließenden kleinen Probefahrt.