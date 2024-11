Mosbach. (ub) "Das duftet nach Fortsetzung", findet Theresa Rohrbach. Sie engagiert sich im Sportverein Bergfeld, zusammen mit Daniela Karabacak organisiert sie Feste des Vereins und hatte auch den ersten Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt. "Das kam so gut an, dass wir das in diesem Jahr wieder machen."

Im Verein und darüber hinaus wurde nach Mitstreitern gesucht, und sie wurden gefunden, sodass der Weihnachtsmarkt am und im Vereinsheim erneut die Adventszeit bereichert. Vorsitzender Sedat Karabacak denkt mit dieser Initiative über die Advents- und Weihnachtszeit hinaus: "Ein moderner Verein ist für uns eine Gemeinschaft, die kollektiv agiert."

Am kommenden Samstag können sich die Besucher ab 13 Uhr auf allerlei Selbstgefertigtes freuen, auch Weihnachtsbäume werden angeboten. Musikalische Begleitung gehört ebenso zum Programm wie der Besuch des Weihnachtsmanns. Christbäume gibt es auch an den folgenden Adventssonntagen, jeweils von 13 bis 16 Uhr.