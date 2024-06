Eberbach. Die Klasse 1a der Dr.-Weiß-Grundschule erlebte einen interessanten Vormittag in der Galerie ARTgerecht: 25 quirlige Schülerinnen und Schüler besuchten am Freitag zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Cornelia Schäfer, die Galerie.

Von Uta Förster

Eberbach. Die Klasse 1a der Dr.-Weiß-Grundschule erlebte einen interessanten Vormittag in der Galerie ARTgerecht: 25 quirlige Schülerinnen und Schüler besuchten am Freitag zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Cornelia Schäfer, die Galerie. Dort sind zur Zeit Werke der Eberbacher Künstlerin Hanna Breidinger-Spohr ausgestellt. Diese hatte zu ihren Lebzeiten über 600 Holzschnitte gefertigt.

Claus Petschmann, Psychologe und Galerist, empfing die Gruppe und führte die Kinder durch die interessante Ausstellung. Dabei erzählte er ihnen ein bisschen über Hanna Breidinger-Spohr, die vor 102 Jahren in Eberbach geboren wurde und an der Kunstakademie in Karlsruhe lernte. Ihre Bilder schnitzte sie in Holz, das sie dann als eine Art Stempel oder Drucker nutzte, um sie auf Papier zu bekommen.

In der Ausstellung finden sich neben Tier- und Menschenbildern auch Holzschnitte von Städten, Alltagssituationen, biblischen Geschichten und eben vielen Märchen. "Das Tolle an Märchen ist ja," so Petschmann, "dass man Gruseliges erfahren kann, ohne dass es wehtut. Es ist weit weg." Insgesamt zehn Bilder widmete die Künstlerin dem Märchen von "Zwerg Nase", welches die Kinder an dem Tag näher kennenlernen sollten.

Doch zunächst einmal durften die Schülerinnen und Schüler die Bilder betrachten. Schnell hatten einige ihr persönliches Lieblingswerk entdeckt. Für viele war es die Katze, die den Betrachter keck anschaute. Die schwarzen Holzschnitte fügten sich perfekt in das rustikale Ambiente der Galerie ARTgerecht ein. Die Kinder stellten Fragen, brachten ihre eigenen Erlebnisse mit ein und folgten den einzelnen Ausführungen.

Im Nu war die erste halbe Stunde vergangen, und der Hauptteil des Vormittags nahte: eine Vorlesung von und mit Bürgermeister Peter Reichert. Und hier ging es nun um "Zwerg Nase". Claus Petschmann hatte als Verleger das Märchen von Wilhelm Hauff in einem druckfrisch erschienenen Heft in einfacher Sprache nacherzählt und dort die passenden Holzschnitte von Hanna Breidinger-Spohr dazu abgebildet.

Peter Reichert begrüßte die Kinder und begann dann, das Märchen vorzulesen. Es war mucksmäuschenstill im Raum, und die Kinder hörten fasziniert zu, wie der Bürgermeister in die Rolle des Märchenonkels schlüpfte und mit viel Spannung das Märchen von Jakob vorlas. Der wurde nämlich von einer bösen Hexe in den hässlichen "Zwerg Nase" verhext und gefangen gehalten. Jedoch erwarb er sich bei der Hexe die Fähigkeiten des meisterlichen Kochens und so schaffte er es letztlich zum Schloss des Genießer-Herzogs. Mithilfe der ebenfalls verzauberten Gans Mimi und des geheimen "Kräutleins" wird "Zwerg Nase" wieder in den schönen Jakob zurückverwandelt. Die beiden fliehen zu Mimis Vater, dem Zauberer, der auch Mimi wieder aus ihrem Fluch erlöst.

Während Peter Reichert liest, wechselt Claus Petschmann zwischendurch die Bilder, die passend auf eine große Staffelei aufgelegt werden. Es ist ein spannendes Märchen. Die Kinder hängen an den Lippen des Bürgermeisters. Als er die Geschichte beendet, klatschen alle Applaus. "Märchen sind immer erfunden.", erklärt das Stadtoberhaupt. "Aber sie wollen meist auf etwas hinweisen." In der Geschichte von "Zwerg Nase" sei es die Tatsache, dass Jakob immer Jakob geblieben sei, egal, wie komisch er auch aussah. Darum solle man nicht über andere urteilen oder lachen, die nicht der Norm entsprächen.

Um den Vormittag für die Schülerinnen und Schüler abzurunden, und – inspiriert von den vielen Bildern um sie herum – selbst noch kreativ zu werden, ermutigte Frau Juliane Kehm, die Vorsitzende des Kunstvereins "KunstWerk ARTgerecht", die Kinder dazu, selbst zu malen und zu zeichnen. Und so entstanden an dem Vormittag noch weitere kleine und große Kunstwerke. Teils orientierten sich die Kinder an den Holzschnitten, versuchten Werke nachzuahmen oder entwickelten eigene Ideen. Auf jeden Fall wird der Vormittag bestimmt allen noch lange in besonderer Erinnerung bleiben.