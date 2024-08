Diedesheim. (zg/RNZ) Bald ist es wieder so weit – die Piloten der Fliegergruppe Mosbach stecken schon mittendrin in den Vorbereitungen für das traditionelle Fliegerfest auf dem Hamberg. Am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, öffnet die Fliegergruppe ihre Pforten, um allen ihr Hobby zu präsentieren und neben Flugshows auch die Gelegenheit für Mitflüge zu bieten.

Das Fürstenberger Fallschirmspringerteam wird wieder sein Können zur Schau stellen, wenn sie sich tollkühn aus dem Flugzeug, einer Do 27, stürzen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Rundflüge vor Ort zu buchen. Seit Jahren ist die Flugshow der Modellflieger eine feste Institution: Mit detailgetreuen Nachbauten werden die Segelflugzeuge, Propellermaschinen und Jets für ein Spektakel am Himmel sorgen.

Highlight ist hier der BonBonBomber, der Süßigkeiten abwerfen wird. Ulrich Pade, lang gedienter Kapitän der Lufthansa, zeigt zudem mit seiner Sbach 300 sein Können, wirbelt die Maschine mit Belastungen bis zum Zehnfachen der Erdbeschleunigung durch die Luft. Am anderen Ende des Geschwindigkeitsspektrums bewegt sich Sascha Hoffmann. Mit seiner Savage, einem "Buschflugzeug", demonstriert er dessen Langsamflug- sowie Kurzstart- und Ladefähigkeiten. Mit einem sogenannten SuperSTOL-Flugzeug zeigt er, was in Bodennähe möglich ist.

Ort des Geschehens

Am Samstag ab 13 Uhr heißt es "Bahn frei" für die ersten Starts am Schreckhof. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Das Programm läuft an beiden Tagen bis in die frühen Abendstunden.