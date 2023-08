Sindolsheim. (F) Der Förderverein Heimat und Kultur Sindolsheim heißt zum zweiten Darrenfest willkommen, das am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, an den Grünkerndarren in der Götzinger Straße stattfindet. Festbeginn ist am Samstagabend um 17 Uhr.

Auf dem Speiseplan stehen in besen-typischer Manier Grünkernteller, geräucherte Bratwürste, Hausmacher Platte oder Fleischkäse-Brötchen. Dazu gibt es Wein, Pils vom Fass oder das beliebte irische Bier vom Fass. Ab 21 Uhr rocken "Vertigo" die Darren. Zeitgleich öffnet auch die Bar.

Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr, der vom Posaunenchor mitgestaltet wird. Zum Mittagessen wird Rindfleisch mit Meerrettich angeboten. Neben den üblichen Grillspezialitäten gibt es am Sonntag als vegetarische Alternativen Falafel und Grünkernburger. Als Nachtisch oder zwischendurch locken Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Ab 12 Uhr findet das zweite Sindolsheimer "Mokick"-Treffen statt. Auch am Sonntag kann man wieder irisches Bier vom Fass genießen.

Der Veranstalter bittet wieder um Kuchenspenden. Die Kuchen können direkt beim Fest abgegeben werden. Der Aufbau zum Darrenfest erfolgt am Mittwoch, 6., Donnerstag, 7., und Freitag, 8. September, jeweils ab 16 Uhr. Treffpunkt ist an den Darren. Am Samstagmorgen ist der Beginn um 10 Uhr. Am Sonntag ist vor dem Gottesdienst ein Aufräumen notwendig, auch hier sind einige Helfer erwünscht. Der Abbau und das Aufräumen am Montag, 11. September, beginnt um 9 Uhr, wozu auch zahlreiche Helfer benötigt werden.