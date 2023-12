Dallau. (ob) Eine stattliche Sängerschar und der Kirchengemeinderat Fahrenbach waren dieser Tage ins evangelische Gemeindehaus Dallau gekommen, um Dirigent Friedemann Weber zum 75. Geburtstag zu gratulieren. Fleißige Helfer hatten den großen Raum festlich für eine kleine Feier hergerichtet. Die Sänger der Kirchenchöre Auerbach und Dallau sowie des Singkreises "Jubilate" aus Fahrenbach hatten sich unter der Leitung von Dorothea Weber auf einen gemeinsamen Auftritt vorbereitet, um ihren langjährigen Dirigenten zum Geburtstag mit Liedern zu erfreuen.

Mit den Beiträgen "Tochter Zion", "So viel Freude hat uns Gott in die Welt gegeben" und "Unser Gott hat uns geschaffen" wurde der festliche Abend eröffnet, bevor zum Essen eingeladen wurde.

Nach einem Segens- und Abendlied zeigte Chorobmann Rudi Fütterer die Tätigkeit des Jubilars in Dallau auf, die 1974 begonnen hat und 2024 dann 50 Jahre andauert. Fütterer lobte das soziale Engagement von Friedemann Weber. Als ehemaliger Bäckereibesitzer bildete er Corneille Babalima aus Togo zum Bäcker aus und unterstützte ihn bei der Weiterbildung zum Meister. Aktuell fördert er ein Schulprojekt in Togo, für das er um Spenden anstelle von Geschenken bat.

Für den evangelischen Kirchenchor Auerbach dankte Elke Bansbach und wünschte ihrem Dirigenten weiter Kraft und Gesundheit für die Aufgabe, die er 1992 von Erich Schwarzer übernommen hat. Pfarrer Michael Roth-Landzettel hob das Engagement von Friedemann Weber bei der Mitarbeit im Ältestenkreis der Kirchengemeinde Fahrenbach hervor und lobte seine Begeisterung für Gott.

Weber dankte seiner Familie für die Vorbereitung der Feier. Mit Freude blickte er auf die letzten Jahre zurück, in denen er mehr Zeit für seine Familie, für die Kirchengemeinde und für Theaterfahrten geschenkt bekam. Zusammen mit seiner Frau hilft er aktuell jungen Menschen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, um die Hürde der Abschlussprüfungen zu schaffen.

Mit dem Liedvers von Paul Gerhard "Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein?" drückte der Jubilar abschließend die Hoffnung für bleibenden Frieden in unserem Land aus. Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit den Chören und Geistlichen in den Gemeinden, bevor er spontan die Stimmgabel von seiner Tochter Dorothea übernahm und die Sänger bei "Wohlauf in Gottes schöne Welt" und "Wahre Freundschaft soll nicht wanken" selbst dirigierte. Zum Schlusslied "Der Mond ist aufgegangen" gab er sie dann aber wieder zurück.