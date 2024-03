Von Rudolf Landauer

Mosbach. Um es vorwegzunehmen: "Die Fels*in der Brandung" ist kein Schreibfehler, es ist der im Programmtitel vorweggenommene Verweis, was Dagmar Schönleber in ihrem Kabarettabend der feinen Art im Mosbacher fideljo den Zuhörern bieten wird. Vom ersten Satz an war das Publikum am Freitagabend bei ihr, Worttiraden auf Tiraden ließen erkennen: Hier steht