Von Peter Bayer

Eberbach. Wer ein Haus besitzt, weiß, wie viel Geld man über die Jahrzehnte hinweg reinstecken kann, wenn erst einmal renoviert und modernisiert werden muss. Bei Vereinsheimen ist das kaum anders. In den vergangenen Jahren hat der Eberbacher Sport Club (ESC) bereits einiges an Eigenleistung und Geld ins Vereinsheim in der Au gesteckt.

So schlug die Dachsanierung mit rund 10.000 Euro zu Buche, 2020 wurden Küche und Gastraum renoviert. Als nächstes größeres Projekt steht der Balkon am Sportheim an. Der ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden, so dass er auch weiterhin von Gästen sicher genutzt werden kann.

ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen (l.) überzeugt sich vom Fortschritt der Arbeiten auf dem Balkon. Foto: Peter Bayer

Weil der Verein das allein finanziell nicht stemmen kann, ist er auf Spenden angewiesen. Aus diesem Grund hat er ein Crowdfunding-Projekt mit der hiesigen Volksbank gestartet. Das Budgetziel liegt bei 20.000 Euro, wobei die Bank jeden gespendeten Euro verdoppelt. Aktuell sind dadurch 11.490 Euro zusammengekommen. Kommen die angepeilten 20.000 Euro nicht zusammen, bekommt jede Spenderin und jeder Spender sein Geld zurück. Dann müsste der Verein alles selbst finanzieren.

Bettinghausen hofft daher, dass sich für den fehlenden Betrag noch genügend Spender finden. Die Aktion läuft noch bis 28. Dezember, wobei die Spenden bis fünf Tage vor dem Finanzierungsende überwiesen werden müssen. Wer den Verein unterstützen will, kann dies unter www.viele-schaffen-mehr-de/projekte/balkonsanierung-eberbacher-sc.

ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen rechnet mit Sanierungskosten in Höhe von 20.000 bis 25.000 Euro. "Wir versuchen, mit Eigenleistungen diese so gering wie möglich zu halten", sagt er. Für die Sanierung des Unterbaus und die Isolierung ist zwar die Stadt Eberbach verantwortlich, für alles andere aber der ESC.

Anfang Oktober wurde mit den Arbeiten begonnen. So wurden vom Verein bereits der Altbelag, Platten und Unterbau auf dem Balkon gelöst und entsorgt. "Wir sind damit in Vorleistung gegangen", sagt Bettinghausen. Die Sanierung des Betongeländers wird die Eberbacher Firma Limpert durchführen, die Mitglieder übernehmen das Belegen des Bodens mit PVC-Bohlen. "Sie sind beständiger und leichter zu verlegen", begründet der Vorsitzende den Materialwechsel. Bis Ende Dezember sollen die Bohlen verlegt werden. So lange darf der Balkon nicht betreten werden.

Doch die Sanierung des Balkons ist nicht das einzige, was Bettinghausen und dem Eberbacher Sport Club derzeit Sorge bereitet. "Der Jugendbus ist defekt gegangen", zählt er die nächste "Baustelle" auf. Die Suche nach einem neuen Bus für die rund 280 Kinder und Jugendlichen läuft, muss wegen des Balkons aber nach hinten geschoben werden. "Da kommen noch einmal 20.000 bis 30.000 Euro auf uns zu", fürchtet der Vorsitzende.

Und dann wird noch ein Nachpächter für die Vereinsgaststätte "Nachspielzeit" für den erkrankten Peter Schneider gesucht. "Wir sind in Gesprächen", sagt Bettinghausen. Eine zeitnahe Lösung scheint in Sicht, Anfang Dezember oder Januar wird angestrebt