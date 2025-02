Ravenstein. (RNZ) Die CDU kann ihre starke Position in Ravenstein ausbauen. Bei den Erststimmen holt Nina Warken 48,9 Prozent - ein Plus von mehr als 8 Prozent. Bei den Zweitstimmen ist es ein Plus von 7 Prozent auf 42,2 Prozent.

Die AfD verbessert ihr Erststimmenergebnis um rund 10 Prozent auf 25,7 Prozent bei den Erststimmen und plus 11,5 Prozent bei den Zweitstimmen.

Die SPD stürzt ab von 14,6 auf 9,5 Prozent bei den Erststimmen und von 15,8 auf 9,4 Prozent bei Zweitstimmen.

Die Grünen kamen gerade noch über die Fünf-Prozent-Hürde, die sonst keine Partei mehr in Ravenstein nimmt.

Die Wahlbeteiligung lag bei 87,5 Prozent.

