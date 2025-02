Von Alissa de Robillard

Oberzent. Die Wahlergebnisse der Stadt Oberzent unterscheiden sich kaum vom Gesamtbild des hessischen Wahlkreises 186-Odenwald: Patricia Lips (CDU) konnte das Rennen mit 32,64 Prozent für sich entscheiden und somit mit insgesamt 34 Prozent (Gesamter Wahlkreis) ihr Direktmandat für den 21. Deutschen Bundestag sichern.

Lips holte sich in Oberzent insgesamt 2049 Erststimmen. 1755 Stimmen, also 27,96 Prozent, gingen an Jens Zimmermann von der SPD sowie 1267 Stimmen (20,18 Prozent) an Helmut Rudolf Klezl (AfD). Diese Ergebnisse lagen dieser Zeitung bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Bei den 7536 Wahlberechtigten lag mit 6339 Wählerinnen und Wählern die Wahlbeteiligung in Oberzent bei 84,12 Prozent. Das entspricht etwa der Wahlbeteiligung des gesamten Wahlkreises (84,46 Prozent). Insgesamt konnten 6277 Stimmen gezählt werden, 62 waren ungültig. Gewählt wurde in der Stadt in 17 Wahlbezirken sowie drei Briefwahlbezirke.

In den Bezirken Beerfelden West, Beerfelden Nord, Gammelsbach, Kailbach, Olfen und Schöllenbach ging die Mehrzahl der Stimmen an SPD Kandidaten Zimmermann, in Beerfelden Ost holte Klezl von der AfD die meisten Prozente, während Lips und Zimmermann sich mit jeweils 27,25 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Boris Wilfert, der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen fuhr im Wahlbezirk Hesselbach mit 10,91 Prozent sein bestes Ergebnis ein. Mit insgesamt 6,61 Prozent in Oberzent liegt der Kandidat jedoch unter dem Gesamtergebnis des Wahlkreises (9 Prozent).

Bei den sonstigen Parteien – Die Linke, Freie Wähler und Volt – schaffte es Christian Wallerer (Die Linke) 5 Prozent zu erreichen, Laura Schulz (Freie Wähler) holte sich 3,06 Prozent der Stimmen und Thomas Ponier-Kröhl (Volt) erzielte mit 76 Stimmen 1,21 Prozent. Diese Ergebnisse decken sich ungefähr, plus oder minus ein Prozent, mit dem des Odenwaldkreises.

Bei den Zweitstimmen unterschied sich das Ergebnis der Stadt zum Ergebnis des Wahlkreises Odenwald minimal: Während die SPD in Oberzent mit 22,57 Prozent (1420 Stimmen) zweitstärkste Kraft war, liegt im Odenwahlkreis die AfD mit insgesamt 35.565 um 0,63 Prozent (1202 Stimmen mehr) knapp vor den Sozialdemokraten. Die Grünen konnten im gesamten Wahlkreis mit 11,26 Prozent ein besseres Ergebnis als in Oberzent einfahren. Dort gingen nur 499 Stimmen, also 7,93 Prozent an die Partei.

Klare Siegerin ist die CDU. Sie wurde mit 29,47 Prozent, also 1854 Zweitstimmen in Oberzent gewählt. Im Wahlkreis Odenwald erzielten die Christdemokraten mit 59.337 Stimmen insgesamt 30,71 Prozent und sind somit mit großem Abstand stärkste Kraft.

FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht schafften es weder in Oberzent, noch im gesamten Wahlkreis 5 Prozent zu erreichen. Die Partei Die Linke hingegen holte sich in Oberzent mit 354 Zweitstimmen 5,63 Prozent, im Wahlkreis Odenwald sogar 7,11 Prozent, was insgesamt 13,739 Stimmen entspricht. Freie Wähler und die Tierschutzpartei blieben bei den Zweitstimmen unter 2 Prozent, Volt und Die Partei sogar unter einem.

