Hirschhorn. (RNZ) In Hirschhorn gibt es mit fast 7 Prozent einen auffälligen Zuwachs, was die Wahlbeteiligung angeht (82,51 Prozent). Gleichzeitig liefern die SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn beide liegen bei 20,28 Prozent. Die SPD macht nämlich einen Verlust von 10 Prozent, während die AfD an 11 Prozent mehr Stimmen gewinnt.

Bei der CDU hat sich mit 0,03 Prozent Unterschied zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 nicht viel verändert.

