Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit einem eindeutigen Ergebnis wurde Bürgermeister Jan Frey am Sonntag im Amt bestätigt. 937 der abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf den 52-Jährigen, der seit 2008 die Geschicke der Gemeinde im Kleinen Odenwald leitet. 2377 Bürger waren zum Urnengang aufgerufen, 1013 davon beteiligten sich, was 42,62 Prozent entspricht. Abgestimmt werden konnte im Schönbrunner Bürgersaal und in der Haager Raingartenhalle.

So ziemlich genau ein Drittel der Abstimmenden machte von der Briefwahlmöglichkeit Gebrauch. 55 Stimmzettel davon waren ungültig, und insgesamt 15 weitere Namen wurden in die Spalte unter dem "offiziellen" Alleinkandidat geschrieben. Davon führt mit fünf Voten eindeutig der Eberbacher Bürgermeister Peter Reichert, je zwei Voten fielen auf den Allemühler Klaus Grüber und die Schwanheimerin Milena Wagner.

Mit jeweils nur einer Stimme begnügen mussten sich Tobias Zettl und Miriam Schölch (beide Moosbrunn), Karin Koch (Schönbrunn), Gunter Kirschenlohr (Allemühl), Hans-Jürgen Heiß, Horst Ludwig, Carmen Oesterreich, Gökan Yolal und Sascha Wesch (alle Haag), Joachim Völker und Wilfried Kappel (beide Schwanheim) sowie ein gewisser Bülent Ceylan aus Mannheim.

Kurz vor Toresschluss huscht ein junges Paar noch rasch zur Stimmabgabe in den Bürgersaal und verschwindet hinter den beiden Kabinen. "Jetzt wird’s aber Zeit", kommentiert Gemeindewahlausschussvorsitzender Jürgen Dinkeldein, um kurz danach zu verkünden: "Es ist 18 Uhr, ich schließe die Wahlhandlung." Gemeinsam mit Karl Wilhelm leert er die Holzurne, und das Auszählungsteam macht sich an die Arbeit. Zehnerstapel werden gebildet und kontrolliert. Derweil nimmt die Zahl der Zuschauer im Saal ständig zu. Auch etliche amtierende und ehemalige Bürgermeister aus der Umgebung stoßen hinzu. Darunter sind beispielsweise Bernhard Knörzer aus Neunkirchen, Hagen Zuber aus Zuzenhausen, Mathias Haas aus Schwarzach, Stefan Kron aus Aglasterhausen, Peter Reichert aus Eberbach, Michael Keilbach aus Mosbach, Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach, Florian Rutsch aus Lobbach und Frank Gobernatz aus Neidenstein. Sogar einen Weg von rund 160 Kilometer hat das ehemalige Gemeindeoberhaupt Urban Singler aus Gutach im Breisgau auf sich genommen.

Doch die Auszählung zieht sich hin, auf der Leinwandprojektion erscheinen lange Zeit nur zwei der insgesamt drei Wahlbezirke. Im oberen Stockwerk sind derweil Gemeindebedienstete damit beschäftigt, die Zahlen in das neue Erfassungssystem "Votemanager" einzugeben, was angeblich für die doch recht lange Zeitspanne zwischen Wahlschluss und Ergebnisbekanntmachung sorgt.

Um etwa halb acht tritt Jürgen Dinkeldein ans Mikrofon, verkündet das Ergebnis und überreicht Jan Frey mit seinen Glückwünschen eine Tafel mit den Wappen aller fünf Ortsteile und den Großbuchstaben "BM", die aus Schnapspralinen bestehen. Beifall brandet auf, der alte und künftige Bürgermeister darf viele Hände schütteln und Präsente entgegennehmen.

Bewegt dankt Frey seinen Wählern und besonders seiner Familie, "die mir den Rücken freihält". Kollege Marco Siesing aus Eschelbronn gratuliert namens des Bürgermeistersprengels zum "tollen Mandat für die nächsten acht Jahre". Kurze Grußworte sprechen auch Peter Reichert und Stefan Kron. Und dann darf gefeiert werden - mit deftiger Gulaschsuppe im Saal und mit Bier und Alkoholfreiem draußen am Getränkewagen.

Update: Montag, 18. März 2024, 17.37 Uhr

Klares Ergebnis für Jan Frey

