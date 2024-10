Schefflenz. (RNZ) Nach 16 Jahren als Bürgermeister wollte Rainer Houck nicht mehr antreten. Und so hatten am heutigen Sonntag die Schefflenzerinnen und Schefflenzer die Wahl zwischen zwei Kandidaten, die ohne Amtsbonus ins Rennen gingen: Raphael Hoffmann und Christian Eberle.

Und weil es nur zwei Bewerber gab, so fiel die Entscheidung auch gleich im ersten Wahlgang, wer die Gemeinde zukünftig führen wird.

Raphael Hoffmann holte 78,37 Prozent (1442 Stimmen) und

Christian Eberle bekam 20,16 Prozent (371 Stimmen).

27 Stimmen (1,47 Prozent) gingen an Personen, die in der "freien Zeile" eingetragen wurden.

Die Wahlbeteiligung lag bei 57,18 Prozent.

(Quelle: votemanager für Schefflenz)

Vor dem Rathaus warteten beiden Kandidaten auf das Wahlergebnis. Foto: Kern

> Raphael Hoffmann ist gebürtiger Schefflenzer. Nach seinem Abitur 1996 am Burghardt-Gymnasium in Buchen absolvierte er die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank Heidelberg. 2003 legte er sein Diplom als Betriebswirt (FH) an der Fachhochschule Ludwigshafen ab und setzte 2014 berufsbegleitend den Master im Management von Wohlfahrtsorganisationen an der Universität in Heidelberg drauf. Seit 2003 ist Hoffmann kaufmännischer Leiter im Diakonischen Werk Heilbronn, wo er 2014 zum stellvertretenden Geschäftsführer aufstieg.

> Christian Eberle ist in Buchen geboren und aufgewachsen. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in Großeicholzheim, den Großteil seiner Jugend in Buchen. Im Jahr 2000 zog er zu seiner Frau nach Schefflenz, "wo wir uns ein Zuhause aufgebaut haben". Eberle hat einen 14-jährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Er arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Automobilbranche, derzeit als Diplom-Ingenieur/Manager bei Ineos Automotive in Böblingen. Seine Aufgaben umfassten die Planung der Mitarbeitereinsätze, die Optimierung interner und externer Prozesse, Verhandlungen der Einkäufe und Rückvergütungen externer Dienstleister sowie Budgetplanung und Kontrolle.