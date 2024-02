Binau. (stk) Fünf Bewerber sind es geworden: In Binau wird am 24. März außerplanmäßig ein neuer Rathauschef gewählt, nachdem Rene Friedrich vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Am Montagabend tagte nun der Gemeindewahlausschuss, um die Zulässigkeit der Bewerbungen zu prüfen. Dominik Kircher, Günter Röser, Uwe Wanke, Andreas Krauch und Alexander Dewald hatten sich auf die Stellenausschreibung beworben. "Alle fünf Bewerbungen sind zulässig", erklärte der Vorsitzende, Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Ludwig, bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses.

Gewählt wird in Binau am 24. März. Eine eventuelle Stichwahl findet gegebenenfalls am 14. April statt. Es soll auch eine gemeinsame Kandidatenvorstellung geben.