Binau. (pm) "65 Jahre und kein bisschen ruhiger geworden", so beschreibt Andreas Krauch sich selbst. "Mein langes Berufsleben als Landwirt war geprägt von Herzblut, dem Streben danach, Entscheidungen zu fällen und dabei das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren", schreibt Krauch in einer Mitteilung, denn auch er hat sich in Binau um den Posten als Bürgermeister beworben.

Krauch wurde 1959 als ältestes von vier Geschwistern in Mülheim an der Ruhr geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Lehre in der Landwirtschaft. Danach folgte das Studium der Agrarwissenschaften. Dabei eignete er sich Wissen in der Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaft an. 1987 übernahm er den elterlichen Milchviehbetrieb in Beerfelden/Falken-Gesäß (heute: Oberzent).

Nach 35 Jahren verkaufte er schweren Herzens den Betrieb. "Aus meiner Sicht war dies eine von Vernunft getragene Entscheidung." Andreas Krauch hat vier erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin Astrid in Oberzent/Finkenbach. In seiner aktiven Zeit als Landwirt gründete er mit seinen Kollegen eine Milch-Erzeugergemeinschaft, um zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Auf kommunalpolitischer Ebene sammelte Krauch (jetzt parteilos) jahrzehntelange Erfahrung als Abgeordneter im Stadtparlament Beerfelden (ÜWG und FDP). Auch hat er die freiwillige Fusion der ehemaligen Gemeinden Sensbachtal, Hesseneck, Rothenberg und Beerfelden zur heutigen Stadt Oberzent parlamentarisch begleitet.

Ehrenamtlich war er viele Jahre als Ortslandwirt tätig. Ebenfalls über Jahrzehnte führte er die Jagdgenossenschaft Falken-Gesäß an. Zudem war er im Vorstand des Schützenvereins Falken-Gesäß aktiv, Mitglied im Gesangs- und Sportverein sowie der Feuerwehr.

Als Auszeichnung für die ausdauernde Tätigkeit im Stadtparlament erhielt er im Jahr 2011 den Ehrenbrief des Landes Hessen. Eine Auszeichnung des Odenwaldkreises für sein Engagement bei der Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten in den vergangenen Jahren ist für März 2024 angesetzt.

"Binau kenne ich schon seit Jahren. Es ist mir ans Herz gewachsen. Ich bin regelrecht verliebt in die Gemeinde", nennt der regelmäßige Besucher des Campingplatzes eine Begründung für seine Bewerbung. Dem Landwirt im Ruhestand ist aber auch klar, dass es zahlreiche Problemfelder in Binau gebe: unter anderem Leerstände in Industriegebäuden, die Ausweisung eines neuen Baugebiets, die Sanierung der Wasserversorgung und die Unterhaltung von Gemeindestraßen sollten die Verwaltung beschäftigen.

Den direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort, der Einsatz für ihre Belange und Anliegen, das offene Ohr und die anpackende Hand – all das habe er in den vergangenen Jahren erleben und beweisen können. "Gerne möchte ich meine gesammelte Lebenserfahrung und das Wissen daraus auch den Bürgerinnen und Bürgern von Binau zur Verfügung stellen und der Gemeinde als Bürgermeister dienen", sagt er abschließend.