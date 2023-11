Miltenberg. (pm) Der Miltenberger Weihnachtsmarkt bietet an den ersten drei Adventswochenenden kulinarische Köstlichkeiten, originelle Geschenkideen und kreatives Kunsthandwerk bei seinem Budenzauber am Alten Rathaus, am historischen Marktplatz "Schnatterloch" und in der einzigartigen Atmosphäre der hoch über der Stadt thronenden Mildenburg. Illumination, Feuerschalen und Kerzenschein kreieren dort im Burghof ein stimmungsvolles Ambiente.

Ein vielseitiges Programm mit Live-Musik, zahlreiche Aktionen in der Weihnachtswerkstatt und die Ausstellung "Spielzeug. Sammlerlust und Kinderglück" im Museum Stadt Miltenberg laden ebenso zum Verweilen und Mitmachen ein. Besondere Höhepunkte sind der "Himmlische Umzug – Engelszauber" am 2. Dezember und das Konzert "Ein Stern in dunkler Nacht" mit AnnKathrin Schneider und "Klez’amore" am 10. Dezember.

In der Miltenberger Altstadt ist ein vorweihnachtlicher Einkaufsbummel möglich und das Outlet Center bietet Geschenkideen von attraktiven Designermarken. An den Ständen der Kunsthandwerker des Weihnachtsmarkts gibt es dank wechselnder Aussteller immer wieder Neues zu entdecken. Der Miltenberger Weihnachtsmarkt hat vom 1. bis 3. Dezember, vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember geöffnet – freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

> Freitag, 1. Dezember: 14 Uhr Spieleaktion "Klassiker & Neuerscheinungen!" mit HeidelBär Games in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 17.30 Uhr Platzkonzert mit der Stadtkapelle Miltenberg auf dem Marktplatz; 18 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarkts mit Bürgermeister Bernd Kahlert auf dem Marktplatz.

> Samstag, 2. Dezember: 14 Uhr Spieleaktion "Klassiker & Neuerscheinungen!" mit HeidelBär Games in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 16 Uhr musikalische Einstimmung in den Advent mit der Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn auf dem Marktplatz; 18 Uhr Engelsumzug durch Miltenberg vom Engelplatz bis zum Marktplatz.

> Sonntag, 3. Dezember: 14 Uhr Spieleaktion "Klassiker & Neuerscheinungen!" mit HeidelBär Games in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 16 Uhr "Il Flauto Dolce" – Werke für Flöten-Ensemble im Klangraum der Pfarrkirche Sankt Jakobus; 17 Uhr Rock, Pop & Balladen mit "JoeAndSax" im Burghof der Mildenburg; 17.15 Uhr Konzert mit den Alphornbläsern Eisenbach auf dem Marktplatz.

> Freitag, 8. Dezember: 14 Uhr Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 17.30 Uhr Adventskonzert mit dem Musikverein "Bavaria" Neunkirchen auf dem Marktplatz.

> Samstag, 9. Dezember: 14 Uhr Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 15 Uhr Besuch des Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt; 16.30 Uhr Christmas-A-cappella mit dem Barbershop-Chor "Main Stream Magic" auf dem Marktplatz; 18 Uhr weihnachtliche Klänge mit dem Musikverein "Frisch Auf" Großheubach auf der Mildenburg; 18 Uhr Rock, Pop & Country mit Sandra Madison Roth auf dem Marktplatz.

> Sonntag, 10. Dezember: 14 Uhr märchenhafte Erzählzeit mit Ilsebill auf der Mildenburg; 14 Uhr Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 14 Uhr Führung "Unser Klassiker" mit Treffpunkt an der Tourist-Information; 15 Uhr böhmischer Advent mit der BBC aus Bürgstadt auf dem Marktplatz; 15 Uhr Besuch des Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt; 16 Uhr ökumenisches Adventssingen im Klangraum der Pfarrkirche Sankt Jakobus; 17 Uhr Lauschkonzert mit "Two For Beautiful Noise" auf der Mildenburg; 17 Uhr Adventskonzert "Ein Stern in dunkler Nacht" mit Ann-Kathrin Schneider und "Klez’amore" im Alten Rathaus; 17.30 Uhr Auftritt des Akustikduos "Romanike" auf dem Marktplatz.

> Freitag, 15. Dezember: 14 Uhr Flohmarkt der Stadtbücherei in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 17 Uhr Auftritt des Akustikduos "Romanike" auf dem Marktplatz; 18 Uhr Lauschkonzert mit "Two For Beautiful Noise" auf dem Marktplatz; 18.30 Uhr Aufführung "Oh Holy Night" des Chors "intakt" auf der Mildenburg.

> Samstag, 16. Dezember: 14 Uhr Drechselvorführung und Malaktion für Kinder ab drei Jahren in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 15.30 Uhr adventliches Singen mit der ökumenischen Kinder- und Jugendkantorei Miltenberg auf dem Marktplatz; 16.30 Uhr Rock, Pop & Balladen mit "JoeAndSax" auf dem Marktplatz; 18.30 Uhr Platzkonzert mit dem Musikverein Schippach auf dem Marktplatz.

> Sonntag, 17. Dezember: 14 Uhr märchenhafte Erzählzeit mit Ilsebill auf der Mildenburg; 14 Uhr Führung im Museum der Burg Miltenberg; 14 bis 18 Uhr Bastelaktion "Weihnachtsanhänger" mit dem Jugendzentrum Miltenberg in der Weihnachtswerkstatt am Marktplatz; 16 bis 17 Uhr Projektorchester der Stadtkapelle im Klangraum der Pfarrkirche Sankt Jakobus; 17 bis 20 Uhr Burghofkonzert mit "Sie, er und die anderen" auf der Mildenburg; 17 bis 18.30 Uhr vorweihnachtliche Klänge mit dem Musikverein Mümlingtal auf dem Marktplatz.

Info: www.miltenberg.info