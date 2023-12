Buchen. (tra) Das war ein wunderbarer Start in die Adventszeit: Frau Holle hüllte den Weihnachtsmarkt, der am ersten Adventswochenende in der Altstadt stattfand, in einen Mantel aus Schnee, klarer Luft sowie Kälte und sorgte so für bestes Weihnachtsmarktwetter.

Entsprechend viele Menschen waren am Wochenende in der Innenstadt unterwegs und genossen es, an den in warmes Licht getauchten Hütten den einen oder anderen Glühwein zu trinken, Freunde und Bekannte zu treffen und natürlich im vielseitigen Angebot der zahlreichen Händler zu stöbern.

Auf der Showbühne vor dem Alten Rathaus war ebenfalls viel geboten: Musikvereine aus den Stadtteilen sowie die Stadtkapelle Buchen spielten Weihnachtslieder und sorgten für schöne vorweihnachtliche Stimmung. Auch der Nikolaus war auf der Bühne zu Gast, worüber sich die Kinder ganz besonders freuten.

Am Samstagabend hatte die Tanzschule Metz ihre Übungsstunden auf die Bühne verlegt und präsentierte einen Querschnitt verschiedenster Tanzstile, bevor die Bühne dann unter anderem "Fizz Gin" mit Martin Pfeffer gehörte.

Auch am Sonntag meinte es Petrus noch einmal gut mit dem Weihnachtsmarkt und ließ über ihm die Sonne strahlen.