Von Rüdiger Busch

Buchen. Das Thema "Schulbezirksänderung" hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen bei Eltern und in Ortschaftsräten gesorgt, und auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Alten Rathaus wurde engagiert um die beste Lösung gerungen. Am Ende folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung mit deutlicher Mehrheit: Ab dem Schuljahr 2024/25 werden die