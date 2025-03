Buchen. (pm) Zum Schuljahr 2025/26 bietet die Helene-Weber-Schule zwei neue Bildungsgänge an und reagiert so auf den Fachkräftemangel im Bereich "Erziehung und Pflege". "Direkteinstieg Kita" richtet sich an Personen mit mindestens Hauptschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung, die das Berufsfeld wechseln wollen oder bereits als Zusatzkräfte in Kindertagesstätten tätig sind.

