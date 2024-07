Buchen. (pm) Seit Oktober vergangenen Jahres ist die bisher von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebene Notfallpraxis in den Räumlichkeiten der Kliniken in Buchen dauerhaft geschlossen. Patienten müssen sich nun an andere Standorte, wie beispielsweise die Notallpraxis in Mosbach, wenden.

Die Notaufnahme der Kliniken hingegen steht unverändert rund um die Uhr für dringende medizinische Notfälle zur Verfügung. Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche geöffnet und bietet umfassende medizinische Versorgung für akute und lebensbedrohliche Situationen.

In lebensbedrohlichen Situationen soll man deshalb sofort die Notrufnummer 112 wählen. Dies gilt für schwere Verletzungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere kritische Zustände, bei denen schnellste Hilfe erforderlich ist.

Bei nicht lebensbedrohlichen, aber dringenden medizinischen Problemen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 zuständig.

Diese Informationen sollen beachtet werden und entsprechend gehandelt werden, um im Notfall schnell und richtig versorgt zu werden.

Info: Die Notfallpraxis in Mosbach ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 19 bis 22 Uhr, mittwochs von 13 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.