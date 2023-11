Wird der "Campus" zeitweise autofrei?

Buchen. (tra) In der St.-Rochus-Straße, an der das Burghardt-Gymnasium, die Helene-Weber-Schule, die Alois-Wißmann-Schule und die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik liegen, kann es zu Stoßzeiten, in denen sowohl viele Schüler als auch Autos unterwegs sind, mitunter stressig werden – zumal die Straße von vielen auch für die Anfahrt zur Zentralgewerbeschule sowie zu den Discountern Aldi

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote