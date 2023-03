Die Gründe, weshalb Basare so gut besucht ...

Auch der soziale Gesichtspunkt eines Basars oder Flohmarkts darf nicht außer Acht gelassen werden. Magnus Balles erklärt: "Vieles ist einfach noch zu gut, um weggeworfen zu werden. Wenn ich damit jemand anderem helfen kann, dazu einen kleinen Erlös erziele und mit den Basargebühren noch einen sozialen Zweck erfülle, dann ist das gleich in mehrerer Hinsicht eine gute Sache."

Die Vorsitzende der Aktivgemeinschaft Buchen , Simone Farrenkopf, berichtet, dass die Besucherzahlen der Basare in Buchen seit jeher sehr hoch seien: "Da unser Flohmarkt im Freien ist, hoffen wir natürlich auf gutes Wetter. Ziel solcher Veranstaltungen ist für uns nämlich vor allem, Leute nach Buchen zu holen und die Stadt somit leben zu lassen."

Rückblickend stellt er fest, "dass die Nachfrage sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern gestiegen ist". Hierfür könnte zum einen der finanzielle Aspekt, zum anderen aber auch der immer stärker werdende Nachhaltigkeitsgedanke Grund sein. Beide Veranstalter ergänzen sich in ihrer Meinung, dass für diese zwei Beweggründe Basare eine sehr gute Gelegenheit bieten, denn "gerade Baby- oder Kleinkindkleidung ist oftmals wenig getragen und noch wie neu".

"Alle Verkaufstische, die wir vergeben können, sind bereits seit ein paar Wochen fest gebucht", berichtet die Verantwortliche des Bödigheimer Kinder- und Spielzeugbasars, Susanne Wiesjahn. Auch Magnus Balles, Organisator des Frühjahr-/Sommerbasars in Hainstadt , blickt mit Vorfreude auf seine Veranstaltung: "Es haben sich bereits über 120 Verkäufer angemeldet."

Buchen. Basare und Flohmärkte scheinen besonders beliebte Anlaufstellen für unterschiedlichste Menschen zu sein. Ob klassische "Schnäppchenjäger" oder Interessenten, die auf der Suche nach dem einen oder anderen Schatz sind: Es ist stets eine breite Masse an Menschen anzutreffen. Auch rund um Buchen stehen nun wieder einige Basare für Familien an. Im Gespräch mit verschiedenen Veranstaltern erklären diese der RNZ, wie es hinter den Kulissen aussieht.

Die Gründe, weshalb Basare so gut besucht werden, sind also vielfältiger Natur. Der Trend zur Nachhaltigkeit und der Kostenfaktor spielen hier definitiv eine Rolle. Gewiss ist auch das eigene Glücksgefühl der Verkäufer Ursache für die dankbare Annahme von Basaren und Flohmärkten. Denn "es gibt einem selbst ja auch ein gutes Gefühl zu sehen, dass man an Dingen etwas verdienen kann, für die man selbst leider keine Verwendung mehr hat", erklärt Simone Farrenkopf.

Ein nennenswerter Aspekt ist zweifelsohne auch die Versorgung mit Speisen und Getränken, die für viele einen Basarbesuch erst "rund" macht. Susanne Wiesjahn bestätigt: "Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Unsere gut bestückte Kuchentheke ist immer ein Highlight."

Egal ob Stammkunden oder neue Gesichter – jeder ist willkommen, die Basare zu besuchen und manches Schnäppchen mit nach Hause zu nehmen.

> Bödigheimer Kinder- und Spielzeugbasar: am heutigen Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr

> Frühjahr-/Sommerbasar Hainstadt: am heutigen Samstag von 12.30 bis 14.30 Uhr

> Flohmarkt für jedermann, Buchen: am Samstag, 18. März, von 9 bis 13 Uhr

> Second-Hand-Basar Rippberg: am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr

> Familienbasar mit Kinderflohmarkt Osterburken: am Sonntag, 19. März, von 14 bis 16 Uhr.