Buchen/Stuttgart. (rüb) "Aus vielen Jugendlichen, die oft am Rande der Gesellschaft standen, hat Volker Schwender mit seinem Engagement mutige und selbstbewusste Jugendliche gemacht", lobte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag im Neuen Schloss in Stuttgart. Gemeinsam mit dem Buchener Volker Schwender wurden insgesamt 22 Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote