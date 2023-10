Buchen. (ahn) Rund 20 Jahren lang gehörte sie und ihr gelber Firmenschriftzug an der Außenfassade zum Bild der Buchener Innenstadt, nun ist es bald damit vorbei: Die im Mai 2004 eröffnete Tchibo-Filiale in der Buchener Marktstraße wird geschlossen. Dies bestätigte Andreas Engelmann, der stellvertretende Unternehmenssprecher von Tchibo, auf Anfrage der RNZ. Wann genau es so weit ist mit der Schließung, konnte er indes noch nicht sagen.

"Wirtschaftliche Gründe" seien ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, teilte Engelmann mit, allerdings ohne dabei konkret zu werden. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Hamburg hat, ist laut seiner Homepage in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn Marktführer im Bereich Röstkaffee.

Dennoch: Auch wenn im letzten Jahr der Umsatz mit 3,25 Milliarden Euro stabil blieb, beendete man 2022 mit tiefroten Zahlen. Nachdem das Unternehmen 2021 – inmitten der Coronakrise – noch einen Gewinn von 176 Millionen Euro verbuchen konnte, stand am Ende des Jahres 2022 ein Verlust von 167 Millionen Euro – vor Zinsen und Steuern. Als Gründe für das schlechteste Ergebnis in seiner Geschichte führt das Unternehmen, das zu 100 Prozent der Holding Maxingvest gehört, gestiegene Rohwaren-, Energie- und Frachtkosten sowie die weltweite Lieferkettenkrise an.

In dieser schwierigen Lage für den Einzelhandel drohen nun den rund 550 Tchibo-Filialen in Deutschland Schließungen. Und eine davon ist die in der Buchener Innenstadt, in der aktuell vier Mitarbeiterinnen beschäftigt sind.

Auf die Frage, wie es mit ihnen weitergeht, machte der stellvertretende Unternehmenssprecher keine Angaben. Und die Mitarbeiterinnen selbst dürfen auch nichts sagen, wie wir bei einem Besuch vor Ort erfuhren.

Ort des Geschehens

Mit der anstehenden Schließung in Buchen gibt es in der näheren Umgebung dann nur noch Tchibo-Filialen in Mosbach, Eberbach und Tauberbischofsheim. In Buchen selbst können Kunden Kaffee und Gebrauchsartikel bei Edeka und Kaufland sowie in Walldürn bei Edeka und Rewe erwerben, informierte Andreas Engelmann, der außerdem auf den Onlineshop verwies. Wobei der ja auch nicht gerade förderlich für den Einzelhandel vor Ort ist ...