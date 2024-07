Großeicholzheim/Buchen. (adb) Die "Suitable Bastards" – eine sympathische junge Band aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die sich im März 2023 gegründet hat – veröffentlichen am 5. Juli mit "Like a Hurricane" ihr erstes Album, das ausschließlich Eigenkompositionen enthält. "Es ist echt verrückt und fühlt sich einfach klasse an, sein eigenes Album in den Händen zu halten", freuen sich Gabriel

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote