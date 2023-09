Buchen. (vs) Und wieder holten die Buchener Streetdancer den Weltmeistertitel. Die Nachwuchsgruppe "X-Ception" ist Vize-Weltmeister. Zudem schafften es "Next Level" und drei Solotänzer in die Top 7. In der Kategorie "Solo" glänzte Luis Jakob mit Platz 3.

Vom 23. bis 27. August fanden in Blackpool (England) die Streetdance-Weltmeisterschaften – organisiert und durchgeführt von UDO