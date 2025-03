Buchen. (rüb) Eigentlich erfüllt sie eine wichtige Funktion, indem sie den Schülern des Burghardt-Gymnasiums, der Zentralgewerbeschule und der Helene-Weber-Schule einen sicheren Fußweg Richtung Innenstadt und Bushaltestelle ermöglicht. Eigentlich.

Denn die Ampelanlage in der Schüttstraße ist technisch veraltet und entsprechend störanfällig. Seit einigen Wochen funktioniert die Ampel überhaupt nicht mehr oder höchstens temporär. Doch eine Lösung des Problems ist in Sicht: Wie Simone Schölch, Pressesprecherin der Stadt Buchen, auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurde bereits eine neue Ampelanlage bestellt. Sie soll im April/Mai installiert werden. Dann sollen nicht nur die Störungen Vergangenheit sein, sondern dank LED-Technik rechnet die Stadt auch mit Stromeinsparungen von 80 Prozent. Bis die neue Ampel in Betrieb geht, müssen Autofahrer und Fußgänger allerdings besondere Vorsicht walten lassen.