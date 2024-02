Buchen. (joc/rüb) Themen, die in der Kleinstadt Buchen die Menschen bewegen, entfachen in vielen Fällen auch bundesweit sehr großes Interesse. Zuletzt waren es gleich mehrere Fernsehsender, die den "Treppenwitz" am Buchener Bahnhof filmten und den Fall in ganz Deutschland bekannt machten.

Und auch aktuell erregt Buchen bundesweit Interesse. Kein Geringerer als die "HBK Associated Press and Opinion Search", ein in Deutschland führendes Meinungsforschungsinstitut, hat sich der Problematik "Riesen" angenommen, wie die RNZ aus gewohnt gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Im Fokus der Meinungsforscher steht dabei eine Frage: Soll die Stadt das seit knapp fünf Jahren leer stehende Café "Riesen" kaufen und mit neuem Leben erfüllen?

Die Zukunft des "Riesen" ist ein spannendes Thema, das in Buchen schon seit Monaten mit Leidenschaft diskutiert wird. Das zeigt sich auch Tag für Tag in der RNZ-Serie "Wir sind Buchen". Auf die Frage: "Was fehlt in Buchen?", hat fast jeder Zweite angegeben, dass er das liebgewonnene Café auf dem Marktplatz sehr vermissen würde.

Trostlose Gegenwart: So präsentiert sich der frühere „Riesen“ heute. Foto: Rüdiger Busch

Dieses Echo hallte offenbar bis nach Berlin, denn das große Interesse des Themas in der Bevölkerung blieb auch den Machern des Meinungsforschungsinstituts HBK nicht verborgen. Das Institut, das zuletzt eine viel beachtete Analyse zum Elbtower in Hamburg und zum neuen Bahnhof "Stuttgart 21" erstellt hat, ist keineswegs nur auf die Geschehnisse in den großen Zentren spezialisiert – man geht offenbar auch gerne aufs Land, um den Puls der Zeit in der Republik in seiner Gesamtheit zu erfassen.

Aber ist HBK wirklich in Buchen tätig? Die RNZ fragte nach, was an den aktuellen Gerüchten dran ist, und rief beim renommierten Berliner Institut an. Dort bestätigte Vorstandssprecher Klaas-Etienne Le Beorf, dass ein Team seines Instituts vor Ort unterwegs sei.

"Ja, Herr Busch, Herr Casel, ich kann Ihnen das bestätigen. Wir arbeiten derzeit sehr intensiv an diesem die Menschen so bewegenden Thema. In Gesprächen mit Privatleuten, Behördenvertretern und Institutionen in Buchen haben wir feststellen können, wie wichtig der ,Riesen‘ den Menschen hier ist."

In Zeiten der Politikverdrossenheit gehöre es zu den Aufgaben seines Instituts, Handlungsfelder aufzuzeigen, auf denen die Kommunen mit überschaubarem Aufwand Wünsche der Bürger umsetzen können. "Deshalb haben wir uns die RNZ-Serie ,Wir sind Buchen‘ genau angeschaut: Sie ist für uns eine Art Seismograf für die Stimmungslage."

Herausgekommen sei folgende Fragestellung: Ist die öffentliche Hand hier konkret gefordert, wenn es nicht möglich sein sollte, den "Riesen" mit marktwirtschaftlichen Mechanismen wieder neu zu beleben? Dabei gehe es zunächst darum, den Willen der Menschen, wie es in einer Demokratie üblich sein sollte, klar und präzise festzumachen. Anschließend werde man mögliche Handlungsfelder ausloten und benennen, skizzierte der HBK-Sprecher.

Sollte man feststellen, dass die Gesetze der Marktwirtschaft an Grenzen stoßen, müsse man sich auch über staatliche Eingriffe Gedanken machen: "Da bin ich mit meinem Freund Hans-Georg (Anm. der Red.: Gemeint ist der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Hans-Georg Engelke) einer Meinung. Wenn es der Volkswille ist, muss man im Sinne einer funktionierenden Demokratie dafür sorgen, dass dieser Volkswille umgesetzt wird!" Im konkreten Fall könne er sich durchaus vorstellen, dass die Stadt den "Riesen" komplett übernimmt und in Eigenregie fortführt.

Das bundesweit agierende Meinungsforschungsinstitut "HBK Associated Press and Opinion Search" gehört zur international agierenden HBK-Unternehmensgruppe und hat bereits in den 1970er-Jahren die Arbeit aufgenommen. "Bei wichtigen Themen ist man stets am Ball", so der Werbeslogan. Das Institut widmet sich in erster Linie brisanten gesamtgesellschaftlichen Fragen und bindet bei der Analyse die Bevölkerung stets eng mit ein. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat man sich längst auch international einen Namen gemacht. Der Hauptwirkungsbereich ist aber Deutschland, wo man vornehmlich in Großstädten Spannungsfelder analysiert und der Politik Handlungsempfehlungen mit auf den Weg gibt. HBK ist somit auch einer der einflussreichsten Ratgeber der Bundesregierung. Das Institut ist aber keine staatliche Behörde, man arbeitet vielmehr parteiübergreifend und überkonfessionell. Obwohl wirtschaftlich orientiert, wurde dem Unternehmen schon vor Jahrzehnten – ob der großen Verdienste – die Gemeinnützigkeit verliehen. Die "HBK Associated Press" wird geleitet von sechs Vorstandsvorsitzenden, die von zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen unterstützt werden. (joc/rüb)

"Aber das ist Zukunftsmusik, da möchte ich nicht vorgreifen. Aufschlüsse darüber werden die Umfrageergebnisse der nächsten Tage liefern", betont der HBK-Vorstandssprecher. Die Stadt wisse übrigens noch nichts von den Aktivitäten der HBK: "Wir gehen immer unabhängig an Themen ran und nehmen erst nach der ersten Analyse Kontakt mit dem jeweiligen Rathaus auf!"

Wie geht es jetzt weiter? Um herauszufinden, was die Buchener wirklich möchten, wird ab sofort eine Online-Plattform eingerichtet: Dort können die Bürger abstimmen, ob die Stadt in Sachen "Riesen" tätig werden soll. Die Umfrage läuft bis Montag, 12. Februar. Am Dienstag werden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Den Einwand der RNZ, dass der gewählte Zeitraum – über die närrischen Tage – in der Bleckerstadt Buchen eher ungünstig sei, lässt Le Beorf nicht gelten: "Bei einem so wichtigen Thema muss die Faschenacht hintanstehen!"

Wahrscheinlich wird bei solch einer heißen Frage eine besondere Motivation gar nicht notwendig sein, aber HBK hat zusätzlich einen Preis ausgelobt. Im Rahmen einer Verlosung erhalten fünf gezogene Teilnehmer eine Reise an den Sitz des Unternehmens.

Die Rhein-Neckar-Zeitung bleibt natürlich ebenfalls am Ball und wird in den nächsten Tagen weiter über dieses Thema berichten.

Info: Hier geht es zur Umfrage.