Buchen. (adb) Keine sehr schöne Wende nahm das Projekt, das der Tierschutzverein Buchen und Umgebung am Wochenende nach einem Hinweis gestartet hatte: "Vermutlich aufgrund des starken Besucherstroms verließen die Vogeleltern die Brutstätte, so dass alle acht Küken starben", bedauert Anna Süssenbach im RNZ-Gespräch und bezeichnet den Tod der putzigen Vogeljungen als völlig vermeidbar.

Aber ganz von vorn: "Am Donnerstag meldete sich über Social Media eine aufmerksame Passantin, die auf dem Spielplatz am Buchener Friedhof ein Vogelnest in einem der Aschenbecher der Müllbehältnisse fand. Dort fanden wir in der Tat mehrere Küken", erklärt Süssenbach. In einer spontanen Aktion ging sie dem Hinweis nach, fand sowohl Eltern als auch Nachwuchs vor und bastelte Schilder, um auf die Situation hinzuweisen.

Dabei konnte der Tierschutzverein auf willkommene Helfer bauen: "Die über die Polizei hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Buchen unterstützte uns mit einem Absperrband und öffnete noch am späten Abend die Eimer mit einem Spezialschlüssel", freut sie sich. Noch am Nachmittag hatten die Vögel friedlich genistet; mit dem Buchener Bauhof habe man abgeklärt, dass die Mülleimer so lange nicht geleert werden, wie die Vögel sie als Brutstätte nutzen würden.

Was so hoffnungsvoll begann, fand ein jähes und tragisches Ende: "Bereits bei der Visite am Abend waren zwei der Vogelkinder tot, während zwei andere um das Überleben kämpften. Bis in die Nacht haben wir versucht, die Kleinen mit Futter und Wärmeerhalt aufzupäppeln, was leider nicht gelang. Alle acht Küken sind verstorben", bemerkt Anna Süssenbach traurig.

Den Grund vermutet sie im Erscheinen zahlloser Ausflügler, die sich den Brutstätten wohl zu dicht näherten: "Die Begeisterung über ein solches Ereignis ist nachvollziehbar, doch fühlten sich die Tiere wohl in ihrer Ruhe gestört. Die Eltern haben den Brutort verlassen und ihre Küken zurückgelassen. Es ist wundervoll, wenn man sich für Vögel und auch für andere Tiere interessiert, aber man sollte immer Rücksicht nehmen", zeigt sie auf.

"In insgesamt drei der dortigen Mülltonnen errichten Vögel ihre Nester – gestern erst haben wir noch Nest und Ei einer Kohlmeise vorgefunden. Trotz Entfernung versuchen die Vögel dort erneut zu brüten", fährt sie fort und bezeichnet Nistkästen am Spielplatz als "im Sinne des Tierschutzes sehr wünschenswert".