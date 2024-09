Von Rüdiger Busch

Buchen. Rund 1,8 Millionen Euro gibt der Bund für die Sanierung der schadhaften Fahrbahndecke der B27 zwischen dem Parkplatz "Runder Tisch" und der Abzweigung Buchen-Mitte aus. Die Arbeiten an der "Hauptverkehrsader des Landkreises" beginnen am Montag, 23. September. Die Fertigstellung der in drei Bauabschnitte aufgeteilten Maßnahme ist für Anfang November vorgesehen.

> Bauabschnitt I: Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag in einer Pressemitteilung informierte, umfasst der am Montag beginnende erste Bauabschnitt die Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Parkplatz "Runder Tisch" und der Anschlussstelle Buchen-Süd (Abzweigung Richtung IGO bzw. nach Bödigheim). Außerdem wird die Auffahrt auf die B27 an der Anschlussstelle Buchen-Süd verbreitert, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Die Bauarbeiten zur Verbreiterung der Auffahrt finden vom 23. bis 27. September statt. Währenddessen ist die Auffahrt auf die B27 gesperrt; Verkehrsteilnehmer gelangen über die Auffahrt Buchen-Ost (Eberstadter Straße) auf die Bundesstraße. Die Abfahrt von der B27 bleibt am Anschluss Buchen-Süd weiterhin möglich.

Im Laufe des Freitags, 27. September, wird die B27 dann für die anschließenden Sanierungsarbeiten in dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Mudau/ Langenelz und der Anschlussstelle Buchen-Süd voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert und führt über Oberneudorf und Hollerbach sowie über die L519 in Richtung Bödigheim und Seckach.

Von Freitag bis zum Morgen des Montags, 27. bis 30. September, laufen die Arbeiten zwischen dem Parkplatz „Runder Tisch“ (Foto) und Buchen-Süd, und zwar unter Vollsperrung. Foto: Rüdiger Busch

"Die gesamten Arbeiten im ersten Bauabschnitt werden unter hohem Personaleinsatz am Wochenende zwischen dem 27. September und den frühen Morgenstunden des 30. September durchgeführt, um die Belastung für die Anwohner durch den umgeleiteten Schwerverkehr möglichst gering zu halten", erklärt Pressesprecherin Charlotte Erdmann.

> Bauabschnitt II: Direkt im Anschluss beginnen am Montag, 30. September, die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt, der sich zwischen den Anschlussstellen Buchen-Süd und Buchen-Ost befindet. In diesem Bereich wird die B27 bis voraussichtlich zum 13. Oktober voll gesperrt.

Die Anschlussstellen Buchen-Ost und Buchen-Süd bleiben während des zweiten Bauabschnitts befahrbar, so dass der Verkehr über die L582 sowie den Schafstallweg und die Bödigheimer Straße in Richtung Mosbach umgeleitet werden kann. Entsprechend verläuft auch die Umleitungsstrecke in die Gegenrichtung; dort wird der Verkehr an der Anschlussstelle Buchen-Süd ausgeleitet.

> Bauabschnitt III: "Über den Beginn des letzten Bauabschnitts, der sich zwischen den Anschlussstellen Buchen-Ost und Buchen-Mitte befindet, wird das Regierungspräsidium Karlsruhe gesondert informieren", heißt es weiter. Dieser Abschnitt betrifft das Teilstück zwischen Buchen-Ost und Buchen-Mitte. Die Abfahrt Buchen-Mitte (Hettinger Straße) aus Fahrtrichtung Walldürn soll aber erhalten bleiben.

Der Verkehr in Richtung Mosbach wird hier voraussichtlich abgeleitet und über das innerstädtische Straßennetz wieder auf die B27 bei Buchen-Süd geleitet. Aus Richtung Mosbach wird der Verkehr bei Buchen-Süd abgeleitet und bei Buchen-Nord wieder auf die B 7 geführt.

"Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis", unterstreicht die Pressesprecherin abschließend

Info: Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter www.verkehrsinfo-bw.de zu finden.