Von Adrian Brosch

Buchen. Ab 1989 kamen 2500 russlanddeutsche Spätaussiedler nach Buchen – unter ihnen Ira Peter, die am 3. Oktober 1992 in der Stadt eintraf. Heute als Journalistin und Buchautorin tätig, erlebte sie im kleinen Talerstädtchen bewegte und bewegende Zeiten, über die sie am Donnerstag im Atrium des Burghardt-Gymnasiums auf faszinierende Weise berichtete.