Buchen. (rüb) Die vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebene Seniorenwohnanlage "Haus Ruben" in der Göttweiger Straße in Buchen hat ab 1. Januar einen neuen Betreiber: Der Pflegedienst "Hand in Hand" – mit Stammsitz in Buchen und mehreren Standorten in der Region – übernimmt das Haus. Die bisherigen Beschäftigten bekämen andere Aufgabenbereiche innerhalb der Awo.

