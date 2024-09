Buchen/Hettingen. (rüb) Für gewöhnlich ist die Wahl des Ortsvorstehers in einer Gemeinderatssitzung nur eine Formsache, denn das städtische Gremium folgt in der Regel dem Vorschlag aus dem jeweiligen Stadtteil.

Doch gewöhnlich ist rund um die Hettinger Ortsvorsteherwahl schon lange nichts mehr: Im ersten Durchlauf im Ortschaftsrat hatte es im Juli einen Patt zwischen Amtsinhaber Timo Steichler (Bürgerliste) und Stimmenkönig Rainer Mackert (Freie Wähler) gegeben. In der zweiten Sitzung vor gut zehn Tagen hatte Steichler dann seinen Verzicht erklärt und überraschend Otto Kern von den Freien Wählern vorgeschlagen. Der war dann gegen seinen Listenkollegen Rainer Mackert angetreten und hatte sich mit 6:3 Stimmen durchgesetzt.

Die Freien Wähler hatten aufgrund dieser Konstellation für die Wahl des Ortsvorstehers in der Gemeinderatssitzung am Montag geheime Abstimmung beantragt. Am Ende folgte der Gemeinderat aber doch der Empfehlung des Ortschaftsrats: Otto Kern wurde mit 20:6 Stimmen bei zwei Enthaltungen zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Stellvertreter ist Timo Steichler. Der für den zweiten Stellvertreterposten nominierte Rainer Mackert hatte im Vorfeld seinen Verzicht auf das Amt erklärt.