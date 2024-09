Von Tanja Radan

Buchen. Der Ostflügel des Burghardt-Gymnasiums (BGB) ist ein Ort zum Lernen, Leben und Wohlfühlen. Das merkten die Schülerinnen und Schüler am gestrigen Montag sofort, als sie am ersten Schultag nach den Sommerferien in den komplett umgebauten und sanierten Trakt "einzogen". Im Ostflügel des BGB, dem ehemaligen Trakt fünf, gibt es 19 Klassenzimmer, vier