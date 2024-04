Buchen. (rüb) Drei Monteure, ein Kranführer und ein Arbeitstag – und schon stand am Mittwoch die neue Fahrzeugprüfstation des Unternehmens Dekra im Schafstallweg in Buchen.

Doch ganz so einfach war es natürlich nicht, im Gegenteil: Die in Modulbauweise von der Firma Schunk (Stadtlohn) hergestellten Gebäudeteile mussten nach Buchen transportiert werden. Anschließend wurden die bis zu 18 Tonnen schweren Elemente in Millimeterarbeit per Kran an ihren Standort gehievt. "Es hat alles top funktioniert: Jeder Handgriff hat gesessen", freute sich Dragan Miskovic vom Grundstückseigentümer und Investor PJG Immo Invest GmbH.

Am Gelingen beteiligt waren ferner ein Schwerlastkran der Firma Autokran Wissing (Aschaffenburg) und die Firma Tomac Bau (Buchen). Die Gebäudeteile waren in der Nacht mit fünf Tiefladern angeliefert worden. Die Module sind komplett ausgebaut, nur die Möblierung und Restarbeiten stehen noch aus.

Die neue Prüfstation, die bereits im Mai ihre Pforten für die Kunden öffnen soll, hat zwei Prüfspuren für Pkw, Transporter, Motorräder und Anhänger. "Dann können unsere Kunden aus der Region ihre Fahrzeuge ohne Termin während der Öffnungszeiten zur regelmäßigen Hauptuntersuchung vorführen", sagte der Leiter der Dekra-Niederlassung Heilbronn, Daniel Kilgus, der RNZ.

Auch weitere Dienstleistungen wie Schadensgutachten, Gebrauchtwagenbewertungen oder Oldtimer-Gutachten können – diese nach Terminvereinbarung – in Anspruch genommen werden.