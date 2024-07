Von Rüdiger Busch

Buchen. Runde um Runde für den guten Zweck: Am Freitag dreht sich in der Buchener Innenstadt von 8 bis 20 Uhr alles um den Nepallauf. Zum fünften Mal veranstaltet die Namaste-Nepal-sAG der Abt-Bessel-Realschule diesen Benefizlauf. Die erzielten Spenden werden für die Förderung der mittlerweile sieben Projektschulen der AG in Nepal verwendet. Daneben locken zahlreiche Stände, kulinarische Angebote, ein Unterhaltungsprogramm sowie der Tag der Schulen und die Aktivnacht.

Auch dieses Mal möchten die Schülerinnen und Schüler erneut andere Menschen dazu bewegen, gemeinsam für einen guten Zweck zu laufen, um die Menschen in Nepal zu unterstützen. Bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich die Begeisterung für das Projekt in Form von hunderten teilnehmenden Läufern. "Wir möchten die hohe Spendensumme des Vorjahres erreichen", sagt Lina Bischof von der Geschäftsführung der Schul-AG, und ihre Kollegin Yara Huber ergänzt lächelnd: "Oder am besten noch übertreffen!" Rund 20.000 Euro waren im vergangenen Jahr zusammengekommen. Eine stolze Summe.

Das Besondere an dem Lauf ist, dass jeder mitlaufen kann: vom Kindergartenkind bis zum Profiläufer. Auch Vereine, Arbeitskollegen und ganze Schulklassen sind regelmäßig dabei: "Wir haben schon mehr als 300 Voranmeldungen", freut sich Moritz Engler. Die Anmeldung ist vorab im Internet auf www.nepalbuchen.de möglich. "Aber am Freitag können sich Kurzentschlossene natürlich auch noch vor Ort anmelden", ergänzt Lydia Ehmann.

Ab 8 Uhr besteht zwölf Stunden lang die Gelegenheit, die 465 Meter lange Strecke durch die historische Altstadt zu bewältigen und mit jeder gelaufenen Runde Geld für einen guten Zweck zu spenden. Die Teilnehmer können selbst spenden, oder sie finden Sponsoren, beispielsweise Eltern oder Großeltern. "Es ist beeindruckend, wie viel Ausdauer manche Teilnehmer an den Tag legen", betont Lina Bischof. "Die Rekordhalter bei früheren Nepalläufen haben weit mehr als 100 Runden geschafft", weiß Yara Huber. Das Tempo spielt dabei keine Rolle: Spurten ist ebenso erlebt wie gehen.

Und wer nicht laufen möchte oder kann: Barspenden vor Ort sind natürlich auch möglich. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall, denn an den zahlreichen Ständen gibt es fair gehandelten Kaffee aus Nepal, nepalesisches Essen, Waffeln, kühle Getränke und mehr. Die Spielplatzpiraten unterstützen das Programm des kleinen Stadtfestes mit einer Hüpfburg und einer Zauber-Show. Nun hoffen die engagierten Schüler auf möglichst viele Teilnehmer und ein hohes Spendenaufkommen. Dass das Geld gut angelegt ist, davon werden sich Mitglieder der AG im Herbst bei einem erneuten Besuch in Nepal überzeugen.

Parallel zum Nepallauf findet von 12 bis 18 Uhr im Rahmen des Stadtjubiläums der "Tag der Schulen" in der Innenstadt statt. Ein buntes Angebot erwartet Besucher aller Altersgruppen und gewährt Einblicke in die vielfältigen Projekte und Initiativen der Schulen. Mit dabei sind: Jakob-Mayer-Grundschule Buchen (Kreativstand), Helene-Weber-Schule (Infostand "Fairtrade School"), Wimpina-Grundschule (Balance-Board, Sinnesparcours, kleine Experimente u. v. m.), Zentralgewerbeschule Buchen (KI-Roboter, Industrie 4.0, Bienen-AG), Alois-Wißmann-Schule (Vorstellung des schulischen Angebots, Verkauf von Selbstgemachtem); Grundschule Hainstadt (Präsentation der Schule, Popcorn-Maschine), Meister-Eckehart-Schule (Kunstausstellung), Katholische Fachschule für Sozialpädagogik (Kinderschminken, Bastelaktion).

Darüber hinaus lädt die Aktivgemeinschaft zur alljährlichen Aktivnacht mit Live-Musik sowie Bewirtung ein. Die Einzelhändler öffnen bis 22 Uhr ihre Türen.