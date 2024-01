Buchen. (tra) "Die gesamte Elektrik muss neu gemacht werden. Jede Steckdose und jedes Kabel. Wir gehen davon aus, dass wir erst in sechs bis acht Wochen wiedereröffnen können", berichten die "Löwen"-Wirte Lukas und Boris Oliver Gauer am späten Mittwochvormittag im Gespräch mit der RNZ.

Unmittelbar nach dem Schwelbrand, der am Freitagabend im Hauptsicherungskasten des Restaurants ausgebrochen war, waren die Wirte zunächst erleichtert: Niemand wurde verletzt, die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, und der Schaden wirkte relativ überschaubar. Auf den zweiten Blick stelle sich jedoch heraus, dass der Schaden an der Elektrik und der Instandsetzungsaufwand wesentlich größer als zunächst erwartet sind.

Bis Anfang bzw. Mitte März werden Techniker, Handwerker und der Hauseigentümer die Elektrik neu einrichten und Renovierungsarbeiten durchführen. Und die beiden Wirte packen natürlich auch selbst an. Und sie versuchen, aus der unglücklichen Situation das Bestmögliche herauszuholen.

"Wir nutzen die Zeit, indem wir auch andere Renovierungsarbeiten durchführen. So werden wir zum Beispiel die Theke und die Holzvertäfelung erneuern und ein neues Lichtkonzept erarbeiten", sagt Boris Oliver Gauer.

Die Stimmung ist bei den "Löwen"-Wirten entsprechend gemischt: Der Frust über den Schaden und die Zwangspause sitzt tief, gleichzeitig blicken sie nach vorne. "Wir schauen positiv in die Zukunft, machen alles moderner, schaffen mehr Sitzplätze und entwickeln ein neues Raumkonzept", meint Lukas Gauer.

"Zudem hätte alles viel schlimmer kommen können. Wenn das Feuer nachts ausgebrochen wäre, wäre es richtig gefährlich geworden. Wir haben auch keine Schäden durch Ruß, und da mit CO2 gelöscht wurde, auch keinen Wasserschaden", ergänzt Boris Oliver Gauer. "Wir haben also Glück im Unglück."

Auch das Inventar ist wohl, so die Einschätzung der Wirte am Mittwoch, größtenteils unbeschädigt geblieben. Spülmaschine, Kaffeemaschine und Kasse funktionieren. Was den Wirten besonders weh tut, ist, dass die Faschenacht im "Löwen" dieses Jahr komplett ausfallen muss. "Erst Corona, dann der Brand. Das ist nun die dritte Faschenacht, die bei uns ausfällt", bedauern die Gauers.

Sie hoffen nun, dass sie Anfang bzw. Mitte März wieder für ihre Gäste da sein können. Die Hütte auf der Terrasse soll nach der Wiedereröffnung auch noch ein Weilchen stehen bleiben.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.gasthaus-loewen.org. In dringenden Fällen sind die Wirte unter Tel. 06281/4409 erreichbar.