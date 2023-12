Buchen. (rüb) "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", erklärt Xiaoming "Ming" Diao, "aber sie ist reiflich überlegt." Nach 30-jähriger Familientradition endet zum 31. Dezember in der Amtsstraße in Buchen die Geschichte des China-Restaurants "Fontana", das in den letzten Wochen bereits krankheitsbedingt geschlossen war. Die Suche nach einem Nachfolger läuft inzwischen schon seit einem halben Jahr, war bislang aber nicht erfolgreich.

Foto: Rüdiger Busch

Im Jahr 1993 hatte die Familie Diao das frühere Gasthaus "Röhrenbrunnen" übernommen und zu einer beliebten Anlaufstelle für die Freunde der chinesischen Küche entwickelt. "Wir hatten viele Stammgäste, und es sind sogar Freundschaften entstanden", erinnert sich der Koch und Inhaber. Manche Gäste, die früher als Kinder mit ihren Eltern zu Gast waren, kamen später als Erwachsene mit ihren eigenen Kindern. "Es sind sehr schöne Erinnerungen", sagt Diao.

Umso schwerer sei ihnen die Entscheidung gefallen, das Restaurant zu schließen. Die Familie habe aber schon länger mit dem Gedanken gespielt, die Selbstständigkeit und die damit einhergehende Verantwortung und Arbeitsbelastung aufzugeben. Bereits in der Pandemie, die für Gastronomen eine besonders schwierige Zeit war, gab es erste Überlegungen.

Seit Sommer steht die Entscheidung – eine Entscheidung, die Xiaoming Diao auch mit Blick auf die Familie, die Ehefrau und die drei Kinder, getroffen hat, für die der 48-Jährige mehr Zeit haben möchte. Er selbst wird künftig als angestellter Koch arbeiten, und zwar in einem japanischen Restaurant im Saarland. "Das gehört einem Freund von mir, und ich freue mich auf diese neue Aufgabe", sagt Diao.

Seit einem knappen halben Jahr läuft inzwischen die Suche nach einem Nachfolger: "Zehn Interessenten waren bereits da", informiert Diao, der optimistisch ist, dass die gastronomische Tradition im "Röhrenbrunnen" eine Fortsetzung finden wird.

"Wir haben uns hier in Buchen immer sehr wohlgefühlt", sagt der 48-Jährige und dankt den treuen Stammgästen für die teilweise jahrzehntelange Unterstützung, aber auch der Pächterfamilie Burger, die ihnen immer zur Seite gestanden habe. Wie sehr manchen Gästen das "Fontana" ans Herz gewachsen ist, davon zeugen berührende Briefe und Postkarten mit denen sie sich von der Familie Diao verabschieden. "Wir werden unsere Gäste vermissen, und wir werden Buchen vermissen", betont der sichtlich gerührte Xiaoming Diao am Ende des Gesprächs.

Info: Wer noch einen Gutschein besitzt, kann diesen mit Angabe von Kontonummer, Name und Telefonnummer per Post schicken. Familie Diao wird den Betrag dann erstatten.