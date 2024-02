Von Rüdiger Busch

Buchen. "Im Blut leit ihm d‘Narrheit, er konn nix defor." Mit diesen schönen Worten beschrieb der Buchener Mundartdichter Jacob Mayer vor rund einhundert Jahren die Mentalität seiner Mitbürger. Seither hat sich viel getan, nicht nur auf der großen weiten Welt, sondern auch in der Buchener Faschenacht: Neue Bräuche sind dazugekommen, alte Traditionen sind eingeschlafen. Doch noch immer liegt vielen in der Bleckerstadt die Narretei im Blut. Eine Gruppe, auf die das zu einhundert Prozent zutrifft, sind die "Morre-Schnorranten", die in dieser Kampagne ein närrisches Jubiläum feiern dürfen: Seit 1980, also seit 44 Jahren, bereichert die Gruppe um die Familie Hummel mit ihren Liedern und ihren Auftritten die Faschenacht.

Wer wenige Tage vor der närrischen Hochphase zu Besuch bei Gabriele und Norbert Hummel ist, der merkt schnell, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen: Im Eingangsbereich grüßt die Fahne der "Morre-Schnorranten", das schmucke Eigenheim ist närrisch dekoriert, der Ablaufplan für die Auftritte der Gruppe steht, und im Kleiderschrank warten Kostüme und Accessoires – fein säuberlich sortiert – auf ihren Einsatz.

Die Faschenacht der "Morre-Schnorranten" zu stemmen, ist eine organisatorische Meisterleistung, denn ein Großteil der musikalischen Truppe wohnt weit weg – beispielsweise in der Lausitz oder in Ostfriesland. Deshalb wird per Videokonferenz geprobt. Und an den närrischen Tagen verwandelt sich das Hummel‘sche Eigenheim in das Baislager der "Schnorranten" – Kost und Logis inbegriffen.

"Wir haben zum Glück Unterstützung, denn alleine könnten wir das nicht schaffen", sagt Gabriele Hummel dankbar. Nur so und dank der großen Leidenschaft für die Narretei ist das herausfordernde Programm für die beiden überhaupt zu bewältigen.

Wie groß die Gruppe der "Morre-Schnorranten" einmal werden würde, daran war 1980 nicht zu denken. Als die Eheleute Hummel 1979 – nach Lehramtsstudium und auswärtigen beruflichen Stationen – wieder zurück nach Buchen kamen, war beiden klar, dass sie sich auch in der Fastnacht engagieren möchten. "Ich habe schon als Kind mitbekommen, wie die Narren zum Schnorren zu uns in die Tankstelle gekommen sind", erinnert sich Gabriele Hummel, die als Tochter von Walter Roos in einer fastnachtsverrückten Familie aufgewachsen ist.

Und schon war die Idee geboren: Gabriele und Norbert Hummel, die nicht nur närrisch, sondern auch musikalisch sind, zogen als "Morre-Schnorranten" durch die Straßen und Kneipen, sangen, spielten und sammelten mit dem alten Klingelbeutel der Stadtkirche gleich mal 300 Mark für das Hallenbad.

Schnell wuchs die lustige Truppe: Die vier Kinder, Verwandte, Nachbarn und Freunde verstärkten die "Schnorranten". Da die Hummels auch die Liebe zur Musik an ihre Kinder vererbt hatten, fehlte es zudem nicht an talentiertem Nachwuchs, auch wenn ein bisschen Understatement natürlich nicht fehlen darf: "Wir spiele e bissle krumm, mir spiele e bissle schief, mir spiele efach alternativ!" Vor allem aber spielen sie mitreißend, so dass bei den immer gern gehörten Gassenhauern und den Klassikern der Buchemer Faschenacht die Stimmung schnell aufs Publikum überspringt.

"Wir spielen einfach gern, wir singen gern, wir lachen gern, und wir feiern gern", sagt Gabriele Hummel mit einem Lächeln im Gesicht. Und das merkt man. Auch deshalb haben die "Morre-Schnorranten" bis heute eine große Anziehungskraft: So wirkten und wirken neben den eigenen Kindern auch Schwiegerkinder und Enkel, aber auch Nachbarn und Freunde der Kinder mit. Die Begeisterung ist ansteckend: "Obwohl unsere Schwiegertöchter oder früher die Studienfreunde nicht aus Buchen kommen, waren sie immer voll dabei", berichtet Gabriele Hummel.

In den Anfangsjahren wurde jährlich das Motto gewechselt – von "Märchen" bis "Reif für die Insel", wofür Gabriele Hummel ab Herbst Kostüme nähte. Zwei dicke Fotoalben zeugen vom Ideenreichtum, und beim Durchblättern werden die Erinnerungen schnell lebendig. "Das war 1999", erklärt Gabriele Hummel und zeigt auf die mit Goldfarbe besprühte Narrengruppe, die pantomimisch den Narrenbrunnen darstellte: ein Riesenerfolg!

Nicht nur die Kostüme – seit 2009 trägt die Gruppe einheitlich schwarzen Frack und Hut –, sondern auch die Musik und die mit Wortwitz getränkten Texte sprühen vor Kreativität. Die "Morre-Schnorranten" texten, komponieren und inszenieren ihre Auftritte so einfallsreich und bunt, wie die Faschenacht eben ist. So geben sie das Brauchtum und den Buchemer Dialekt an die kommenden Generationen weiter und begeistern damit.

Während die "Morre-Schnorranten" in den Anfangsjahren nur am Gänschmarsch auftraten, sind sie seit vielen Jahren von Freitag bis Dienstag als "Schnorrer" unterwegs – Groß und Klein, vom vierjährigen Enkel bis zum 75-jährigen Großvater. "Wo gibt es das noch, dass drei Generationen gemeinsam an Fastnacht unterwegs sind?", fragt Norbert Hummel. Das zu bewerkstelligen, ist aber mitunter nicht einfach, wenn es beispielsweise in Görlitz über Fastnacht keine Schulferien gibt: "Zum Glück gibt es die Möglichkeit einer Freistellung für kulturelle Veranstaltungen."

Kultur ist bei den "Morre-Schnorranten" kein Feigenblatt, um einmal im Jahr über die Stränge zu schlagen, sondern gelebter Anspruch. "Der Narr darf den Finger in die Wunde legen, er soll aber niemanden beleidigen", bekräftigt Norbert Hummel – getreu dem Motto "Witz und Humor mit Verstand gepaart, ist echte Buchemer Narrena

Die Termine

> Freitag, 9. Februar: Die "Morre-Schnorranten" treffen sich um 14.11 Uhr im Rüdt-von-Collenberg-Haus in Hainstadt zur Teilnahme am närrischen Nachmittag in der Tagespflege.

> Samstag, 10. Februar: ab 10.31 Uhr Aufspielen im Städtle. Ab 19.31 Uhr Prunksitzung und später "Wertschaftstreibe".

> Sonntag, 11. Februar: Nach der Narrenmesse spielen die "Morre-Schnorranten" um den Narrenbrunnen. Um 14.11 Uhr Gänschmarsch, anschließend Schnorren in den Kneipen.

> Montag, 12. Februar: 14.11 Uhr Rosenmontagsumzug, anschließend Schnorren in den Kneipen.