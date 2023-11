Mit rasanter Geschwindigkeit Leben retten

Buchen. (adb) Die sogenannte Hilfsfrist für Rettungsdienste bis zum Eintreffen am Notfallort beträgt in Baden-Württemberg zehn Minuten. Im Neckar-Odenwald-Kreis geht das deutlich schneller – dank der Mobilen Retter: Die freiwilligen, rund um die Uhr erreichbaren Helfer sind in durchschnittlich drei Minuten und 40 Sekunden vor Ort. "Jede Sekunde zählt beim Kreislaufstillstand – und je früher

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote