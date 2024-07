Buchen. (weid) Trotz des überschaubaren Andrangs auf dem Buchener Wochenmarkt am Mittwochmorgen steuerten Besucher einen Stand zielstrebig an. Der 1988 im bayerischen Miltenberg gegründete Beerenhof feierte sein Debüt auf fremden Verkaufsterrain. Sogleich durfte der damalige Geschäftsbegründer und heutige "Verkäufer aus Freude" Edelbert Münkel Glückwunsche einiger Stammkunden entgegennehmen.

"Unseren Kundenstamm haben wir im Umland von Buchen. Wir wollen ihnen mit dem Stand auf dem Wochenmarkt hier eine Einkaufsalternative mit kürzeren Wegen anbieten, es soll ökologisch sein", erklärt der 75-Jährige das neue Konzept. Es habe bereits Früchte getragen, ein Kunde aus Rosenberg habe sich bereits einen Korb mit Heidelbeeren füllen lassen.

Die Tradition des Direktvermarktung setzt sich auch hier fort, was für Münkel angesichts der Konkurrenz eine Notwendigkeit darstellt. Große Mengen an Heidelbeeren würden vor allem aus Osteuropa auf den deutschen Markt kommen, stark subventioniert vonseiten der EU. Allerdings würde die Qualität der Ware nach der Ansicht Münkels leiden, unter anderem wegen mangelnder Hygienestandards.

Über den Direktverkauf möchte der Beerenhof die tägliche Frische seiner Produkte gewährleisten. Die Palette geht hierbei deutlich über das Frischobst hinaus: Auch Fruchtaufstriche, Obstspirituosen oder Säfte wurden auf den Verkaufstischen ausgebreitet. Normalerweise seien neben den Heidelbeeren auch schwarze Johannisbeeren ein Verkaufsschlager. Allerdings habe die Ernte dieses Jahr unter Frost gelitten, so Münkel.

Ursprünglich sei er aus der Milchvieh und Rinderzucht gekommen. Und wäre es damals nach dem Willen örtlicher Fachbehörden gegangen, wäre er das weiter geblieben. Ein Selbstvermarktungs-Seminar änderte aber alles. Münkel wollte sich neu aufstellen, wie schon sein Vater in den 1960er-Jahren wollte er von nun an anbauen, "was im Wald wächst".

In den 80er-Jahren hätten die Menschen im Vergleich zu den Zeiten seines Vaters wieder mehr Geld zur Verfügung gehabt. Außerdem sei das allgemeine Gesundheitsbewusstsein zu dieser Zeit höher gewesen. So baute Münkel schließlich den Beerenhof auf, bis er die Leitung 2017 schließlich an seinen Sohn übergab.

Die Idee für den Verkaufsstand lag zwar schon länger in der Schublade, allerdings habe sie sich immer wieder verschoben, so Münkel. Die Arbeit unterliege einem saisonalen Zeitrahmen, sie erfordere zudem zeitliche und örtliche Flexibilität, körperliche Belastbarkeit sowie Kommunikations- und Verkaufstalent.

Dazu käme noch die angesprochene Konkurrenz aus dem Osten, die Geschäftskonzepte wie das des Beerenhofs auf eine harte Probe stelle. Es seien keine weiteren Stände in anderen Gemeinden oder Städten geplant. Der dafür nötige Aufwand sei zu groß, gerade mit Blick auf zusätzlich benötigtes Personal.

Zumindest sei die Stadt Buchen dem Unternehmen entgegen gekommen. "Wir wurden hier willkommen geheißen. Die nötigen Formalitäten gingen simpel von der Hand", betonte Münkel, bevor er sich lächelnd dem nächsten Kundenplausch zuwandte.

Info: Der Beerenhof ist bis Mitte August immer mittwochs auf dem Wochenmarkt vertreten.