Buchen. (adb) Stets gut gelaunt, immer freundlich, hilfsbereit und engagiert: So kennt man Martin Hahn. Als lösungsorientierter Stadtrat, Bürgermeisterstellvertreter und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, aber auch als Fotograf und natürlich als echter "Ur-Buchener" begeht er am heutigen Freitag seinen 60. Geburtstag und schlägt damit auch ein neues Kapitel seiner Biographie auf: Bei den anstehenden Kommunalwahlen tritt er nicht mehr an.

Geboren am 12. April 1964 in Buchen und aufgewachsen mit drei Brüdern am Eckenberg, legte er 1980 die mittlere Reife ab und besuchte im Anschluss das Wirtschaftsgymnasium der Walldürner Frankenlandschule, das er 1982 mit der Fachhochschulreife abschloss. Danach absolvierte Martin Hahn bei Optic Linz eine Ausbildung zum Augenoptiker und war bis 1987 in seinem Lehrberuf tätig – seine eigene Passion war jedoch schon immer das Fotografieren. So kam er 1987 als Marketingassistent zum Buchener Unternehmen Kaiser Fototechnik mit Schwerpunkt auf Anwendungstechnik, Kundenbetreuung und Marketing – um sich damit seinem geliebten Hobby auch in beruflicher Weise zu nähern.

"Bereits mit 13 Jahren habe ich dank der Schützenhilfe meines Lehrers Joachim Falz die Fotografie für mich entdeckt und unter dem unvergessenen Pius Sanns mein erstes Foto in der lokalen Presse veröffentlicht – es handelte sich um eine Nachtaufnahme des Schützenmarkts", blickt er zurück. So hatte auch sein erster Job mit Kameras und Schwarzweißnegativen zu tun: "Als Jugendlicher stand ich jeden Sonntag im Fotolabor der alten RNZ!"

1994 gründete er mit Freunden das "Grafikhaus" – ein Dreigestirn aus Copyshop, Fotofachgeschäft und Expresslabor. Parallel dazu besuchte er von 1999 bis 2000 die Meisterschule für Fotografen in Heidelberg und erlangte zur Jahrtausendwende den Meistertitel im Fotografenhandwerk – eine Qualifikation, auf die Martin Hahn stolz ist: Er liebt es, den Moment und das Besondere in Erinnerungen festzuhalten, Buchen in allen Facetten und auch den Menschen, die Natur und allerhand Originelles einzufangen, dabei mit Schatten und Licht zu spielen sowie mit allen Farben – bis heute auch für die RNZ-Redaktion, die er seit 1978 immer wieder mit Bildern und Texten versorgt. So betreibt der Vater zweier Töchter und dreifache Opa nebenberuflich nach wie vor seine Firma "Hahn Fotodesign" als Meisterbetrieb für Fotografie.

Hauptberuflich wechselte er 2003 nach Tauberfranken: Bei der Ansmann AG in Assamstadt wirkte Martin Hahn zunächst als Produktmanager, wechselte 2005 in die Marketingabteilung, leitete die "Ansmann Academy" und fungierte als Pressesprecher sowie Fachmann für Werbe- und Industriefotografie. Seit 2012 ist er als Leiter der Stabstelle Unternehmenskommunikation bei der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) beschäftigt – eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die auch das Amt eines Pressesprechers sowie Ausläufer von Projekt- und Eventmanagement und Industriefotografie beinhaltet.

Das jedoch ist nur eine Seite des Jubilars: 1999 entdeckte er die Kommunalpolitik für sich und gehört seither ununterbrochen dem Buchener Stadtrat an; zusätzlich war er Kreisrat von 2009 bis 2014. Seit 2014 ist Martin Hahn Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und Bürgermeisterstellvertreter.

Irgendwelche Sorgen? Ihm tut leid, dass "das Foto" in der heutigen Zeit für viele zu einem "wertlosen" Massenprodukt verkommen ist. Und ein Fehler, der nach seiner Meinung schon seit Jahrzehnten und "von ganz oben" gemacht wurde, sei die Schlagseite hin zu "jeder sollte studieren, Handwerker, Meister und Techniker gibt es sowieso". Eben nicht, die Rechnung bekäme nun die Gesellschaft in Form eines eklatanten Fachkräftemangels serviert.

Durch seine entspannte, heitere und freundschaftliche Art erwarb sich Martin Hahn große Sympathien – es bereitet Freude, sich mit ihm zu unterhalten. Diese innere Ruhe liegt auch an seiner Familie: Seine Frau Andrea, die er über die DLRG kennenlernte und 1984 heiratete, sowie die beiden Töchter Melanie und Christina nebst den drei Enkeltöchterchen geben Martin Hahn viel Rückhalt.

In seiner Freizeit liebt er neben der Familie und dem Bergwandern alles, was zwei Räder hat: Martin Hahn ist begeisterter Zweiradfahrer und schraubt gerne an historischen Mopeds – allein und als Teil der Buchener "Mopedfreunde Odenwald". Für einen humorvollen Menschen gehört die Buchemer Faschenacht natürlich auch dazu: Im "Runden Tisch" engagiert er sich auf und hinter der Bühne für die Hallesitzung, und auf manchen Gänschmärschen war er auch zu sehen.

Wenn Martin Hahn heute seinen 60. feiert, gratulieren ihm sicher zahlreiche Wegbegleiter – und die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich mit den besten Glück- und Segenswünschen an!