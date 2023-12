Buchen. (pm) Über eine vorweihnachtliche Bescherung konnte sich Ralf Krippner, Vorsitzender des "Fördervereins des Kreiskrankenhauses Buchen" freuen: Das Benefizkonzert des Chores "Maranatha" am 19. November in Limbach erbrachte einen Erlös von 4000,66 Euro, gespendet von den Besuchern. Stellvertretend für über 100 Sängerinnen, Sänger und Bandmitglieder übergaben die Chorleiter Jochen Schwab und Simon Schmeiser gemeinsam mit den Chormitgliedern Diane Henk und Martina Wießler den Spendencheck am Klinikstandort Buchen.

"Eine tolle Idee von Jochen Schwab, zum Kreisjubiläum ein Konzert unter dem Motto ‚Facetten von Heimat‘ durchzuführen und dieses dem Krankenhaus zu widmen", konstatierte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken Dr. Achim Brötel, der selbst beim Konzert war. "Ein ganz besonders vielseitiges Konzert mit lauten und leisen Tönen sowie vielen Denkanstößen, was Heimat bedeutet und sein kann", so der Landrat. Dem pflichtete Ralf Krippner bei, der sich das Konzert ebenfalls nicht entgehen ließ: "Viel Probenfleiß und ehrenamtliche Zeit flossen in dieses Projekt mit einem tollen Ergebnis, das nun unseren Patienten und Mitarbeitern zugutekommt."

Geschäftsführer Frank Hehn freut sich darüber, dass die große Spendenbereitschaft auch ein deutliches Signal der Unterstützung der Kliniken durch die Menschen vor Ort darstellt. Sein Geschäftsführerkollege Harald Löffler griff noch einen anderen Aspekt auf: "Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht nur im Landkreis, sondern viele leben hier und engagieren sich in ihren Gemeinden. Deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass neben Chefarzt Dr. Genzwürker und mir noch weitere Mitarbeiter als Chormitglieder dabei waren."

Der Projektchor startet im Februar in die nächste Probenphase und freut sich immer über Sängerinnen und Sänger.