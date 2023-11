Buchen. (pm) Die Band "4 Swedes" feiert in diesem Jahr ihr 17-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung 2006 – noch unter dem Namen "Abba Review" – hat sich die Band als eine der führenden Abba-Tribute-Bands etabliert. "Waterloo – The Abba Show" findet am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. Mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten begeistert "4 Swedes" Fans in ganz Europa.

Die Band besteht aus sechs Musikern aus Deutschland, Schweden, Jamaika, Polen und England, die eine tiefe Leidenschaft für die Musik von "Abba" teilen. Gemeinsam bringen sie die Hits der legendären schwedischen Band auf die Bühne und nehmen das Publikum mit auf eine nostalgische und emotionsgeladene Reise. Was die Band besonders macht, sind ihre mitreißenden Live-Interpretationen der Songs. Jeder Titel ist sorgfältig choreografiert und bietet nicht nur ein bemerkenswertes Hörerlebnis, sondern auch eine visuell beeindruckende Performance. Die Band hat sich in zahlreichen Konzerten und Festivals in ganz Europa und darüber hinaus einen Ruf als eine der führenden Tribute-Bands erarbeitet.

> Die RNZ verlost 2 x 2 Karten für die "Waterloo"-Show. Wer gewinnen möchte, meldet sich am heutigen Mittwoch per E-Mail an tanja.radan@rnz.de.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation/Verkehrsamt, Tel. 06281/2780.