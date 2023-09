Julia Lehner wurde als Gemeindepfarrerin eingeführt

Buchen. (adb) Frohe Kunde herrschte am Sonntag in der evangelischen Christuskirche: Die Vakanzzeit ist beendet, Pfarrerin Julia Lehner ist in Buchen angekommen – nun auch im offiziellen Sinne, nachdem die gebürtige Wertheimerin und ihre Frau Nadine ganz persönlich in der Zwischenzeit längst in Pfarrhaus und Stadt heimisch geworden waren.

Der feierlichen Einführung wohnten zahlreiche